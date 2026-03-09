Gioca al SuperEnalotto e vince

La fortuna bacia Giussano: vinti 35000 euro al SuperEnalotto.

Centrato un “5”

Vincita a Giussano: gioca al SuperEnalotto e centra un “5”. Nell’estrazione di sabato 7 marzo, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” alla Tabaccheria Centrale in piazza Roma.

La dea bendata ha baciato un giussanese che ha fatto la giocata al bar, e che ora si porterà a casa una bella somma: 35.169,84 euro.

Bar fortunato

«Siamo contenti per il nostro cliente, non capita tutti i giorni di vincere certe cifre, ma non è la prima volta al nostro bar, dove in passato ci sono state anche delle vincite più alte» ha commentato il titolare.

La cifra è la più alta delle estrazioni del weekend: è stato registrato infatti anche un altro “5” a Milano, dove però sono stati vinti 16.043,59 euro.

Lo scorso anno, vinti mezzo milione di euro

Non è la prima volta che Giussano sia baciata dalla fortuna: lo scorso anno, ad aprile un super fortunato con un gratta e vinci da 20 euro si era intascato mezzo milione di euro. La vincita era stata registrata al negozio di tabacchi del centro commerciale di via Prealpi, uno dei più «fortunati» della città: nel 2015 erano stati vinti 2 milioni di euro e nel 2023, 500mila euro.