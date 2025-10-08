Gioielli d’autore in mostra allo spazio Heart di Vimercate

Heart Pulsazioni Culturali di Vimercate celebra l’artista milanese Rossella Taffa con l’evento dal titolo “L’audacia del metallo e la passione della forma”.

Le sorprendenti micro sculture da indossare in bronzo dorato o argento, risplenderanno allo Spazio Heart di Via Manin 2 a Vimercate da domani, giovedì 9 ottobre e per tutto il week end con ingresso libero. Ogni creazione è un “pezzo d’autore” che racchiude passione, creatività e la maestria dell’artigianato italiano.

“Il mio è un mondo fatto di forme leggere come petali o frammenti di metallo levigati dallo scorrere del tempo, impronte che sanno richiamare antiche culture” racconta l’artista.

L’evento inaugurale inizierà alle 16,30 sarà seguito da un brindisi con l’Artista.

L’evento sarà anche l’occasione per visitare la mostra di Giuseppe Buffoli, Geometrie umorali, per l’occasione aperta fino alle 20

Le opere dell’artista

Attraverso un percorso che prende avvio dalla pittura, l’artista milanese Rossella Taffa, ha scoperto una nuova forma espressiva: il gioiello contemporaneo.

Le piccole sculture in bronzo dorato e argento, talvolta pezzi unici, prendono forma nelle sue mani, frutto del “bisogno creativo” innato che è capace di esprimere con il segno o con la materia, spaziando tra pittura, scultura e design in una costante ricerca di spazi di fantasia e immaginazione.