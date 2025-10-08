Gioielli d’autore in mostra allo spazio Heart di Vimercate

Heart Pulsazioni Culturali di Vimercate celebra l’artista milanese Rossella Taffa con l’evento dal titolo “L’audacia del metallo e la passione della forma”.
Le sorprendenti micro sculture da indossare in bronzo dorato o argento, risplenderanno allo Spazio Heart di Via Manin 2 a Vimercate da domani, giovedì 9 ottobre e per tutto il week end con ingresso libero. Ogni creazione è un “pezzo d’autore” che racchiude passione, creatività e la maestria dell’artigianato italiano.
“Il mio è un mondo fatto di forme leggere come petali o frammenti di metallo levigati dallo scorrere del tempo, impronte che sanno richiamare antiche culture” racconta l’artista.
L’evento inaugurale inizierà alle 16,30 sarà seguito da un brindisi con l’Artista.
L’evento sarà anche l’occasione per visitare la mostra di Giuseppe Buffoli, Geometrie umorali, per l’occasione aperta fino alle 20
Le opere dell’artista
Attraverso un percorso che prende avvio dalla pittura, l’artista milanese Rossella Taffa, ha scoperto una nuova forma espressiva: il gioiello contemporaneo.
Le piccole sculture in bronzo dorato e argento, talvolta pezzi unici, prendono forma nelle sue mani, frutto del “bisogno creativo” innato che è capace di esprimere con il segno o con la materia, spaziando tra pittura, scultura e design in una costante ricerca di spazi di fantasia e immaginazione.
“Disegnare gioielli è sempre stata per me una vera e propria passione – ha sottolineato l’artista – Dopo la prima collezione in resina con forme primitive che potevano essere portate singolarmente o combinate tra di loro, ho avuto un colpo di fulmine! Sempre alla ricerca di nuovi stimoli e spinta dall’interesse per la scultura, ho incontrato la talentuosa orafa Diana Di Bari e, grazie a lei, mi sono avvicinata con entusiasmo all’antica arte orafa della fusione a cera persa. Sono così riuscita a realizzare il mio desiderio… un progetto a cui pensavo da tempo: Rossella Taffa Gioielli Scultorei, pezzi in qualche caso unici interamente eseguiti a mano. Un raggio di luce su una pietra naturale, un inatteso lampo di colore, una forma insolita di un sasso o la lucentezza e consistenza di un metallo sono solo esempi di come la mia immaginazione si accenda e mi porti a plasmare materiali naturali in una sintesi di armonia scultorea”.