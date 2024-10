Cambio della guardia per il direttivo del Parco Adda Nord. Nel corso della seduta della Comunità del Parco tenutasi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 ottobre, nella sede dell'ente a Trezzo l'assemblea ha eletto come presidente Giorgio Monti.

Giorgio Monti nuovo presidente del Parco Adda Nord

L'ex sindaco di Mezzago era l'unico candidato e ha raccolto 21 preferenze, pari al 60,27% delle quote. Presenti in sala i rappresentanti di 29 comuni delle quattro Province sulle quali si estende il parco. Monti succede così a Francesco Rota, presidente uscente ed in carica dal 2019.

Eletto anche parte del Consiglio di Gestione

Eletti anche i tre consiglieri di cui due uscenti Ignazio Ravasi e Alessandro Chiodelli. La novità del Consiglio di Gestione che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni è rappresentata da Iris Corberi, consigliere comunale di Verderio (LC).

All’appello manca il consigliere indicato da Regione Lombardia e quello indicato dalle organizzazioni professionali agricole del territorio. Confermato il Revisore dei Conti, il ruolo sarà ancora ricoperto dalla dott.ssa Roberta Valsecchi. Il nuovo consiglio di gestione rimarrà così in carica fino al 2029.