Giornalisti a confronto sulla ricerca della verità

Molto interessante l’incontro sulla ricerca della verità che si è svolto ieri sera al Cineteatro Edelweiss di Besana in Brianza moderato dal nostro Giornale.

Alla ricerca della verità

«Verità, post verità e fake news: come orientarsi nella ricerca (impossibile?) della verità». Questo il titolo dell’incontro che si è svolto ieri sera al cineteatro Edelweiss, moderato da Sergio Nicastro, direttore dei settimanali del Gruppo Netweek di cui fa parte il Giornale di Carate. Relatori della serata i giornalisti Alessandro Milan, conduttore di Radio 24 e scrittore, e Fabio Pizzul, di Radio Marconi e già presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana. La serata à stata organizzata dalla Comunità Pastorale “Santa Caterina” di Besana in Brianza, in particolare da don Antonio Anastasi, coadiutore parrocchiale della parrocchia di Calò, frazione di Besana in Brianza.

Il perché della serata

“La ricerca della verità è un argomento che apparentemente sembra non avere nulla a che fare con la fede – ha esordito don Antonio Anastasi all’inizio della serata – In realtà tutto quello che intercetta la vita di tutti i giorni ha a che fare con la fede. Noi cristiani siamo chiamati a vivere nel mondo e dobbiamo conoscerne le dinamiche. Oggi la ricerca della verità è sempre più complicata: siamo bombardati di notizie e c’è anche il fenomeno delle fake news. L’idea di questa serata è di cercare di capirne di più con professionisti che hanno fatto dell’informazione la loro vocazione”.

