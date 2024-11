Giornata contro la violenza sulle donne, Desio si prepara al 25 novembre

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema globale che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. Questa giornata ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull'impatto della violenza di genere, un fenomeno che non conosce confini e che si manifesta in molte forme: violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e anche attraverso il cyberbullismo.

Sono davvero tanti gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale di Desio in occasione di questa ricorrenza così importante.

Di seguito, nella locandina, l'elelcno completo:

"La violenza di genere è un fenomeno complesso e in continua evoluzione, che cambia adattandosi di volta in volta ai cambiamenti della società - fa sapere l'Amministrazione. La violenza di genere, infatti, si trasforma e assume nuove forme con l’evolversi della società, influenzata da cambiamenti sociali, culturali, tecnologici ed economici. La lotta per l’eliminazione della violenza di genere si sta espandendo e sta raggiungendo una consapevolezza collettiva sempre maggiore. Adattando leggi, educazione e politiche di protezione, si può rispondere con forza e intelligenza a queste nuove sfide, per costruire una società che non dia spazio alla violenza e al sopruso".

“La nostra voce DEVE circolare più veloce e più forte della violenza! - aggiunge l’Assessore alle pari opportunità Samantha Baldo - Facciamola risuonare ovunque, di orecchio in orecchio, di mente in mente, di classe in classe, di ufficio in ufficio, di casa in casa, fino a che, finalmente, non ci sarà più bisogno di ripeterlo: stop alla violenza di genere! Tante le azioni quotidiane che si possono e si devono mettere in atto. Nel nostro piccolo grazie alla sinergia fra le istituzioni, le associazioni, i servizi di tutela, l’ASST, le forze dell’ordine e altre realtà che operano sul territorio, si sta cercando di far rete e di garantire alle donne luoghi di ascolto, presa in carico e tutela.

Anche quest’anno per sensibilizzare tutti su questi temi, presentiamo un programma di eventi promosso e organizzato assieme a diverse realtà del territorio. Una comunità coesa e compatta che afferma e ribadisce l’impegno quotidiano contro ogni forma di violenza di genere. Sappiamo che il cammino da fare è ancora molto lungo, ma siamo anche conviti che la nostra forza sta proprio nella capacità di creare un’unione tra persone di tutte le età e di tutti i generi, che affermi in maniera assoluta il nostro NO alla violenza fisica, psicologica, economica, così come ribadire che i principi di uguaglianza, parità e rispetto, devono stare alla base di ogni rapporto umano. La lotta contro la violenza sulle donne è un impegno che ci riguarda tutti! Ancora una raccomandazione: Ricordate non siete sole non abbiate timore di chiamare il numero di pubblica utilità 1522”.