Giornata contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative a Cesano Maderno

La città di Cesano Maderno si mobilita per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Giornata contro la violenza sulle donne

L’Amministrazione comunale, insieme alle Forze dell’Ordine, alle altre Istituzioni, alle realtà scolastiche e associative, è pronta con un programma di eventi e iniziative mirati a diffondere la cultura del rispetto e a sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Si parte, come ormai da tradizione, con la Marcia in rosa del 23 novembre per le vie cittadine organizzata dagli Istituti d’istruzione superiore Majorana e Versari e con la partecipazione degli studenti dell'Istituto comprensivo Primo di via Duca D’Aosta. Con partenza alle 10.30 dal Versari, arrivo al Majorana e inaugurazione di una panchina rossa nel cortile dell’istituto, la marcia arriverà a Palazzo Arese Jacini dove si terrà il flash mob “Come ero vestita” a cura del Versari.

I danzatori del Teatro alla Scala

Tra gli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale a Palazzo Arese Borromeo, lo spettacolo gratuito “Mille Donne a Palazzo”, domenica 26 novembre (cinque repliche pomeridiane dalle 14 alle 18 e tre repliche serali dalle 20 alle 22, con prenotazione obbligatoria sul sito di Ville Aperte nella sezione Eventi). Il riferimento è alle famose “Mille e una notte”. Una performance che unisce danza, teatro e letteratura, con danzatori del Teatro alla Scala di Milano. L’evento sarà preceduto, il 25 novembre in Sala Aurora (alle 21), dalla conferenza “Sherazade: la narrativa come sopravvivenza” con relatore Giordano Ghirelli del Centro di Ricerca Icone (Università Vita - Salute San Raffaele).

Le grafiche dell'Istituto Majorana

Dal 23 al 29 novembre nelle vie di Cesano saranno affisse le grafiche realizzate dagli studenti dell’Istituto Majorana. Alla biblioteca “Vincenzo Pappalettera”, dal 21 al 25, torna “L’Angolo di Lettura”: esposizione di letture per riflettere sul tema della violenza contro le donne, le discriminazioni, e le disuguaglianze di genere. Si rinnova, inoltre, l’iniziativa che consente l’ingresso speciale al costo di un euro a Palazzo Arese Borromeo per tutte le donne, sabato 25 e domenica 26 novembre.

