Appuntamento sabato 17 maggio dalle 10 alle 18.30 a Villasanta per festeggiare insieme e scoprire le numerose attività che la nostra associazione promuove sul territorio, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione.

Giornata contro l'ipertensione, la Croce Rossa scende in piazza con tante iniziative

Le vie centrali di Villasanta si tingeranno di rosso per un giorno, il colore della divisa dei nostri volontari che ogni giorno garantiscono supporto e assistenza a tutti i cittadini, con l’obiettivo di creare una comunità più coesa e solidale.

Le attività pensate per divertire e informare saranno numerose: dalla misurazione gratuita della pressione e dei parametri vitali, passando per la formazione teorica e pratica di primo soccorso, fino ai giochi per i più piccoli, con truccabimbi, zucchero filato e baby dance alle 16.00.

Non mancheranno le bancarelle per qualche acquisto, come la vendita di fiori il cui ricavato sosterrà le attività del Comitato.

L'esposizione

Significative anche le attività di divulgazione e memoria storica, con un’esposizione dedicata alla storia di Sita Meyer Camperio, figura storica rivoluzionaria, pioniera delle Infermiere Volontarie nata proprio a Villasanta.

E la raccolta aliimentare

E non è tutto: lo stesso giorno presso la Coop di Piazza della Libertà si terrà la Raccolta Alimentare “Dona la Spesa”, il cui ricavato sarà donato all’associazione locale San Vincenzo e al supporto del fabbisogno della nostra Unità di Strada, il servizio che ha l’obiettivo di offrire supporto ai senza fissa dimora locali.

L’evento, patrocinato dal Comune di Villasanta, vedrà anche la presenza di una delegazione delle II.V.V. Corpo Infermiere Volontarie CRI e del Corpo Militare Volontario CRI Lombardia del NAAPro Monza, per condividere questa giornata speciale.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato salvo le attività legate alla Giornata Mondiale contro l’ipertensione (misurazione della pressione e dei parametri vitali), che si terrà in via Confalonieri (zona Villa Camperio) dalle 10 alle 18.30.