Giornata dei diritti dell'infanzia. Tante iniziative a Desio per promuovere "diritti tutti i giorni e non solo per la ricorrenza"

Sono davvero tante le attività messe in campo dall'Amministrazione comunale di Desio in occasione del 20 novembre prossimo, Giornata universale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Giornata dei diritti dell'infanzia a Desio

Una giornata che rappresenta, sottolinea il Comune di Desio, un momento speciale per riflettere e per mantenere l’attenzione sui diritti fondamentali dell’infanzia e dell’adolescenza, che "ci ricorda di dover dare voce ai giovani e ascoltare le loro esigenze", che invita a "promuovere campagne di sensibilizzazione ed educazione atte a favorire comportamenti positivi e incentivare l’educazione sui diritti e doveri dei minori".

“Come Amministrazione Comunale stiamo lavorando su più fronti – dichiarano l’Assessore alla Pubblica istruzione, Servizi scolastici, Servizi all'infanzia, Sport e Politiche giovanili - Andrea Civiero e l’Assessore alle Politiche Sociali, Famiglia e Disabilita’ – Fabio Sclapari – che proseguono - Ci domandiamo ogni giorno se saremo in grado di presentare ai ragazzi una versione del mondo e della nostra città dove ci sia posto per loro. Dove riuscire ad ascoltare o anche solo intercettare le loro aspettative e desideri. Quello che dovremmo chiederci e non solo il 20 novembre di ogni anno, è se siamo in grado di costruire una società dove ci sia posto per la cura delle emozioni, per la costruzione della persona, per la risposta ai diritti fondamentali che ognuno di noi ha. Purtroppo, come Amministrazione intercettiamo ogni giono ancora troppe sacche di povertà sia economica che educativa, dove la possibilità ad una vita dignitosa, all’alfabetizzazione minima, all’educazione, al lavoro, ad un ambiente vivibile, al gioco e alla socializzazione spesso non è realizzata o resta marginale. Questo è un lavoro che naturalmente chiama tutti in causa, ognuno per la sua parte. Riteniamo che uno degli interventi fondamentali per sostenere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sia il sostegno alla famiglia e a tutte le politiche sociali di inclusione e di implementazione del sistema educativo con la tutela del diritto allo studio e l’apertura ad un ventaglio di opportunità. Come :

Il nostro intento dunque è quello di provvedere ad accompagnare nella crescita e alla costruzione di se' i nostri giovani cittadini.”

Tante iniziative

Come detto, sono davvero molte le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale in occasione del 20 novembre. Iniziative che ovviamente coinvolgono anzitutto le scuole. Di seguito l'elenco completo:

ASILI NIDO COMUNALI DIAZ E ADAMELLO

In occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei due nidi

dedicheremo tutta la settimana dal 18 al 22 novembre per sensibilizzare l'utenza sui temi che

l'attualità ci pone davanti in questo periodo storico.

Proporremo ogni giorno una serie di esperienze educative per i bambini e coinvolgeremo le famiglie

ponendo l'attenzione in particolare su 5 diritti.

Nello specifico ogni giorno i bambini e le famiglie saranno parte attiva delle iniziative proposte che

riguarderanno:

- diritto all'educazione

- diritto alla sopravvivenza

- diritto alla diversità

- diritto alla protezione

- diritto alla partecipazione

Le esperienze dei bambini saranno focalizzate su attività immersive di tipo sensoriale per attivare e

riconoscere le proprie emozioni; su attività digitali attraverso proiezioni di luci, suoni, e immagini; su

attività ludico-simboliche che permettano al bambino attraverso il "far-finta" di sperimentare

l'empatia.

Ogni giorno le educatrici documenteranno all'interno del Padlet le esperienze educative vissute dei

bambini attraverso, foto, video e pensieri e proporranno ai genitori di partecipare anche loro

inserendo riflessioni, esperienze personali e materiale sull'argomento.

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE DI VIA NOVARA

La nostra scuola nella giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si concentrerà sul “DIRITTO DI ESSERE RI-CONNESSI”.

I bambini di ogni età declineranno il diritto in modi diversi ed in particolare:

- per i piccoli sarà:

“IL DIRITTO DI AVERE TEMPO INSIEME PER IMPARARE A FARE DA SOLI”

Le insegnanti fotografano momenti di autonomia dei bambini con un adulto o con un/una altro/a

bambino/a che li supporta

- per i mezzani sarà:

“IL DIRITTO DI ESSERE VISTO PER IMPARARE A GUARDARE ED OSSERVARE”

Le insegnanti realizzano degli audio (ed anche qualche disegno) in cui i bambini raccontano ciò che

hanno visto/osservato in determinati momenti

- per i grandi sarà:

“IL DIRITTO DI GIOCARE E VIVERE IN UN MONDO REALE”

Le insegnanti intervistano i bambini riguardo i giochi che fanno e che a loro piacerebbe far conoscere

ai propri genitori (es: giochi in giardino con tronchi, palloni, giochi con le carte...)

Inoltre l’ingresso della scuola verrà allestito con le foto dei “PICCOLI”, audio e disegni dei “MEZZANI”,

oggetti di gioco e parole scritte (raccolte dai racconti) dei “GRANDI”

Accanto alle foto e alle parole dei bambini aggiungeremo la motivazione della scelta di tale DIRITTO e alcune frasi, per noi significative, che richiamano l’importanza della presenza e della RI- CONNESSIONE.

SCUOLA DELL'INFANZIA S. TERESA

In ogni sezione si lavorerà sull'importanza di avere una casa e una famiglia

“Tutti voi avete una casa? A cosa serve avere una casa? Chi ci vive?”

Queste sono le domande di partenza. Le loro risposte verranno riscritte su un cartellone, seguirà un momento di gioco con la costruzione di una casa, utilizzando tutti insieme gli attrezzi e i materassi della palestra, bastoni e stoffe di ogni tipo. Infine ogni bambino realizza la sua casa con dentro la sua

famiglia. Verranno tutte appese in salone così che anche i genitori le vedano insieme al grande albero dove ognuno di loro attaccherà un cuore con scritto un diritto.

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIORGIO

In relazione alle progettazioni attualmente in corso, il diritto a cui i bambini dedicheranno spazio, tempo ed attività sarà il il diritto alla cura inteso come il diritto ad essere nei pensieri dell'altro come essere unico. Prendersi cura è preoccuparsi di qualcun altro, di sè stessi, dell'ambiente scuola, delle proprie cose e delle cose degli altri.

I bambini e le bambine, attraverso varie attività, sperimenteranno questo diritto. Ad esempio si prenderanno cura del giardino con la raccolta delle foglie, degli spazi interni con il riordino, riflettendo sull'idea che uno spazio come quello scolastico sia di tutti e che tutti hanno il diritto di giocare in uno spazio curato e tutti hanno il compito di contribuire. Per quanto riguarda la cura degli altri, ci si sperimenterà sul confronto sui bisogni dell'altro e sul come prendersene cura, mettendo in campo anche gesti gentili. Si leggerà, a tal proposito, l'albo illustrato "Pinguino e pigna".

SCUOLA SAN GIUSEPPE

Abbiamo pensato di iniziare a parlare dei diritti dei bambini Lunedì 18 Novembre. Dopo aver discusso in generale sull'argomento vorremmo soffermarci sull'articolo 31. Faremo dei laboratori espressivi e grafici per restituire alle famiglie quali sono i giochi e i passatempi che i bambini amano e che vorrebbero fare insieme a loro. L'intento è quello di riflettere insieme agli adulti sulla "semplicità" delle richieste dei bambini e sull'importanza di ascoltarle.

SCUOLA UMBERTO I

La nostra scuola si concentrerà sul Diritto ad essere ascoltati e ad esprimere la propria opinione. Durante la settimana che celebra la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza verranno proposte ai bambini attività che riguarderanno questo tema in linea con la progettazione sul posto

che ciascuno occupa nel mondo e sull’importanza del fare Comunità.

SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE

Con riferimento all'art 31 della Convenzione sui diritti dell’infanzia nel quale si riconosce il diritto di gioco e tempo libero, si dialogherà, con i bambini di 5 anni, sul loro diritto ad avere tempo e spazio di gioco di qualità con i coetanei e i genitori, anziché davanti agli schermi. Mentre con i bambini piccoli e i mezzani si celebreranno i diritti naturali dei bambini di Zavalloni.

IL VILLAGGIO DEI BAMBINI

Il villaggio dei bambini prenderà l'occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per continuare a riflettere sul diritto dei bambini al gioco, sollecitando gli adulti intorno al tema.

Che tipo di gioco facevamo da piccoli?qual era la cosa fondamentale per noi mentre giocavamo? Dove giocavamo?con chi?

Partendo da queste domande rivolte agli adulti, si cercherà di mettere al centro il gioco dei bambini, puntando sui diritti naturali (G.Zavalloni) quali il diritto alla strada,al selvaggio,allo sporcarsi,al dialogo, alle sfumature. In dialogo con il territorio si uscirà nel quartiere per lasciare traccia dei giochi dei bambini.

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

ISTITUTO TOLSTOJ

20 novembre 2024 Iniziative Giornata dei Diritti

INFANZIA : Bambine e bambini di tutto il plesso lavoreranno insieme sul tema a partire dalla filastrocca "Il girotondo dei diritti dei bambini" e dalla video-lettura della storia "Io sono così" (F. Degli Innocenti e A. Ferrara). Le attività di di riflessione e ludico-espressive si concluderanno con la creazione di un manufatto artistico a tema realizzato da ogni bambin*.

PRIMARIA : Le classi seconde stimoleranno la riflessione nelle altre classi attraverso la realizzazione di un segnalibro che consegneranno alle altre alunne e agli altri alunni . Le classi si occuperanno di completarlo e affronteranno dunque l'argomento attraverso conversazioni guidate e conseguente realizzazione ed esposizione di un cartellone come restituzione ai plessi.

SECONDARIA: letture a tema e attività di riflessione e lezione dialogata.

In Biblioteca

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2

Mercoledì 20/11/2024 – Ore 16.30/17,30 - Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria alla mail:

paripasso@pedagogia.it

ASCOLTA L’IMMAGINE: WORKSHOP DI SUONI E IMMAGINI (ascolto e creatività)

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia

Laboratorio a cura di Cooperativa Stipes – Bambini 3-6 anni

Sabato 23 /11/2024 – ore 10,00 – Ingresso Gratuito

prenotazione obbligatoria telefonando alla Biblioteca – 0362.392317

BABYBOOK: CREIAMO UN LIBRO IN BIANCO E NERO

Laboratorio per genitori in attesa a cure della Biblioteca e del Consultorio Familiare di Desio

ACCADE ALLO SPAZIO STENDHAL

Via Lampugnani, 62

Sabato 24/11/2024 Ore 15.00

LIBRI CHE PASSIONE

Unisciti a noi per celebrare la Giornata Internazionale dell'Infanzia con un pomeriggio dedicato

ai più piccoli e al magico mondo dei libri!

Età consigliata: dai 5 anni

Ingresso gratuito: prenotazione consigliata al seguente link:

https://www.eventbrite.it/.../biglietti-libri-che...

Con la lettura animata di Pia Mazza, i bambini potranno immergersi in storie emozionanti e vivere la

letteratura come un'avventura indimenticabile!