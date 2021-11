Prevenzione

Mercoledì 24 novembre, in occasione della giornata mondiale del diabete l’equipe di diabetologia della Unità Operativa Malattie Endocrine, controlli gratuiti in Comune a Vimercate.

Giornata del diabete: in Comune a Vimercate controllo gratuito della glicemia

A mettersi a disposizione dei cittadini lo staff del Metabolismo e della Nutrizione dell’ospedale di Vimercate guidato dal Direttore Dott.ssa Ida Mangone che sarà a disposizione per incontrare i vimercatesi per il controllo gratuito della glicemia, della pressione arteriosa, della circonferenza vita e per valutare il rischio di sviluppare il diabete e le malattie cardiovascolari.

L’appuntamento è nelle sale di rappresentanza del piano terra di Palazzo Trotti in piazza Unità d’Italia per

mercoledì 24 novembre dalle ore 14 alle ore 17. L'accesso è contingentato previo misurazione della temperatura corporea e controllo del green pass.