Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, un appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Nazionale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di uomini e donne costretti da guerre e violenze ad abbandonare i loro Paesi.

"Sotto lo stesso cielo - La bellezza di accogliere con arte"

Il Comune di Desio, ente titolare del progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione), insieme a Consorzio Comunità Brianza e Cooperativa Meta, enti attuatori del progetto stesso, in collaborazione con Never Alone, organizzano “Sotto lo stesso cielo – La bellezza di accogliere con arte", un’iniziativa gratuita che si terrà martedì 20 giugno a partire dalle ore 17 in Villa Longoni (via Achille Grandi 41, Desio).

La Giornata Mondiale del Rifugiato, un momento per riflettere

In merito al tema così dichiara l’assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari:

“La Giornata Mondiale del Rifugiato è un momento importante per riflettere sulla condizione degli adulti e dei bambini in fuga dai conflitti, cercando di tenere alta l’attenzione sul diritto di queste persone di essere protetti e ricostruire la propria vita dignitosamente".

Un evento per sensibilizzare la comunità

L'evento ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità locale e tutte le persone, sul tema della migrazione e dell'inclusione sociale.

Come afferma Massimiliano Giacomello, responsabile dell’area accoglienza di Consorzio Comunità Brianza

“Oltre a gestire i percorsi di accoglienza e autonomia delle persone accolte, ci occupiamo da sempre di sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione, organizzando eventi, occasioni di incontro e di informazione. In particolare con questo evento vorremmo accrescere, attraverso il linguaggio dell’arte, la consapevolezza verso i vissuti di solitudine che vivono le persone migranti e invogliare ad incuriosirsi verso le persone e le loro storie reali”.

Il programma dell'evento "Sotto lo stesso cielo"

Il programma si apre alle 17 con un laboratorio di costruzione di marionette aperto a tutti, adulti e bambini per poi proseguire a partire dalle 18 con letture e performance a cura di Teatro Utile il Viaggio, Storie di chi c'era testimonianze di un rifugiato ucraino e l'aperitivo solidale e per concludere alle 21 la proiezione del film "Trieste è bella di notte" con breve introduzione.