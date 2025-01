In occasione del 27 gennaio, Giornata internazionale della Memoria, istituita per commemorare le vittime dell'Olocausto e del 10 febbraio, ricorrenza nazionale del Giorno del Ricordo, istituita per commemorare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata, l’Amministrazione comunale di Agrate Brianza propone momenti di riflessione e approfondimento con due appuntamenti teatrali rivolti alla cittadinanza e organizzati in collaborazione con l'Associazione Teatro dell'Aleph.

Giornata della Memoria 2025 e Giorno del Ricordo: Agrate invita i cittadini a teatro

GIORNATA DELLA MEMORIA

lunedì 27 gennaio

LA STORIA DI SRULIK

Un racconto di sopravvivenza, una vita spezzata dalla guerra, ispirato alla vicenda di Yoiram Friedman, che da bambino assistette alla deportazione dei genitori dal ghetto di Varsavia e dovette reinventarsi, cambiando identità, ma senza mai dimenticare di essere ebreo.

di Giovanni Moleri, con Diego Gotti

GIORNO DEL RICORDO

lunedì 10 febbraio 2025

LA NAVE DEL RITORNO

Si tratta di uno spettacolo che posta in scena la tragedia delle foibe e dell’esodo forzato di istriani, fiumani e dalmati, vittime di violenze e persecuzioni e costretti ad abbandonare le proprie case, terre e famiglie.

di Giovanni Moleri - con Salvatore Auricchio, Diego Gotti, Elena Benedetta Mangola

Gli spettacoli si terranno alle ore 21 presso l’Auditorium Rigoni Stern Cittadella della Cultura via Ferrario, 53

Ingresso libero