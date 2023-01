Come ogni anno, in occasione della Giornata della Memoria, l'Amministrazione comunale di Vimercate promuove diverse iniziative per non dimenticare l'orrore della Shoah.

Giornata della memoria: a Vimercate in programma cinque iniziative

Anche quest'anno il Comune ha messo in calendario cinque appuntamenti che si snoderanno tra il 26 e il 28 gennaio, organizzati dalla Presidenza e dai Consiglieri del Consiglio Comunale di Vimercate, oltre che dalla Biblioteca civica.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 26 gennaio alle ore 20.45 nell'ambito dell'iniziativa RivediAMOci con il CINEMA (cineforum in biblioteca a cura di Jurij Razza) la proiezione del film JOJO RABBIT di Taika Waititi.

Tre appuntamenti il 27 gennaio

Tre invece gli appuntamenti in programma venerdì 27 gennaio:

- alle ore 17 MAUS. UN GRAPHIC NOVEL SU AUSCHWITZ, E DOPO. Una piccola struggente storia familiare sullo sfondo della più immane tragedia del Novecento raccontata nella forma del fumetto raccontata da Ferdinanda Cremascoli nell’auditorium della Biblioteca Civica

- alle ore 20.30 nell’aula Consiliare l’incontro aperto alla cittadinanza dal titolo: “La memoria a colori, quando l’arte tramanda la storia. Storia dell’olocausto attraverso gli occhi degli artisti che l’hanno vissuta”. Interverrà Simona Bartolena, storica a critica d’arte.

- alle ore 21 lo spettacolo IL SOPRAVVIVENTE, monologo a tre voci con Adelmina Albini, Stefanie Golish e Claudio Furian. A cura dell’Associazione Koine nell’auditorium della Biblioteca Civica

Reading letterario in biblioteca

Infine sabato 28 gennaio alle ore 17.30 il reading letterario "STORIE DI FAMIGLIA. Racconti di una famiglia ebrea negli anni della guerra" con Dalia Padoa (voce), Roberto Bellatalla (musica) e Floriana Rocca (regia) e assistenza tecnica per Stradevarie nell’auditorium della Biblioteca Civica.

Tutte le iniziative si svolgeranno a ingresso gratuito.

Per le iniziative organizzate dalla biblioteca è necessaria la prenotazione a questo link oppure telefonando al numero 0396659281 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca.vimercate@cubinete.it