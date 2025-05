Il 9 maggio a Usmate Velate, in occasione della 75ª Giornata dell'Europa, si terrà un evento dedicato a illustrare la rete di opportunità e la presenza dell'Unione Europea sul territorio di Monza e Brianza.

Giornata dell'Europa, un evento per conoscere opportunità e iniziative

L'evento vedrà la partecipazione di Eures e Europe Direct, che metteranno in luce iniziative, risorse e programmi europei per i cittadini. Che siate

giovani in cerca di nuove opportunità o semplicemente curiosi di sapere cosa può offrire l'Europa, questa è un'occasione unica per saperne di più ed essere coinvolti.

«Questa iniziativa a Usmate Velate vuole essere un'occasione per avvicinare i cittadini all’Unione Europea in modo concreto e accessibile - ha spiegato la Consigliera con delega alle Politiche Europee Francesca Tornaghi -. Valorizzare la presenza sul territorio di realtà come Eures ed Europe Direct vuol dire offrire strumenti utili, soprattutto ai giovani, per orientarsi tra le tante opportunità di mobilità, formazione e lavoro promosse dall’UE».

L’evento si terrà alle ore 18 nella sala polifunzionale del centro sportivo di Usmate Velate