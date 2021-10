Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, il programma delle celebrazioni a Vimercate

Ricorrenza

Tutte le celebrazioni si terranno domenica 7 novembre.

Si terranno domenica 7 novembre 2021 le celebrazioni ufficiali per l’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, della Festa dell’Unità Nazionale, la Giornata delle Forze Armate e il centenario del Milite Ignoto 1921/2021.

Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, le celebrazioni a Vimercate

Il programma curato dall’Amministrazione comunale e dal Comitato per le celebrazioni patriottiche prevede:

alle ore 9.00 in Piazzale Martiri Vimercatesi il ritrovo per poi proseguire alla deposizione delle corone ai

Monumenti nelle frazioni di Vimercate secondo un percorso che toccherà le frazioni di Vimercate. A Ruginello, al Monumento via Diaz, alle ore 9.20 circa; a seguire a Velasca presso il Monumento in piazza G. Bruno alle ore 9.40 circa e infine a Oreno, in via Rota con ritrovo davanti all’ingresso Cimitero alle ore 10.00 circa con spostamento verso il Monumento in piazza S. Michele alle ore 10.15 circa.

L'omaggio ai Caduti

Le celebrazioni proseguiranno alle 10.35, presso il Cimitero di Vimercate per l’Omaggio ai Caduti e alle ore 10.50 in piazza Unità d'Italia con l’ Omaggio al Monumento ai Caduti, la commemorazione istituzionale e i saluti del Sindaco Francesco Cereda.

Infine alle ore 11.30 presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.

Misure di sicurezza per il covid

Al fine di evitare assembramenti, a causa dell'emergenza Covid in corso, l'Amministrazione ricorda l'importanza di rispettare rigorosamente tutte le misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus. Gli spostamenti nelle varie tappe previste dal percorso della manifestazione avverranno con mezzi propri e non è previsto il servizio pullman.