Giornata di prevenzione: a Desio screening gratuiti

Informazione e sensibilizzazione: screening gratuiti in occasione della giornata di prevenzione cardiovascolare e metabolica che si terrà a Desio domenica 8 ottobre.

Volontari e medici in piazza per la giornata di prevenzione cardiovascolare e metabolica

La giornata di prevenzione cardiovascolare e metabolica: un’iniziativa per informare e sensibilizzare la cittadinanza riguardo all’importanza della prevenzione. L’iniziativa è promossa dal Cobac (Comitato Ovest Brianza Antonio Colombo), con il patrocinio di Asst Brianza e del Comune di Desio. Si terrà domenica 8 ottobre nella sala Castelli del Centro parrocchiale e in piazza Conciliazione al mattino, dalle 9 alle 13, e al pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Presenti anche alcuni cardiologi e infermieri dell’ospedale Pio XI, medici di medicina generale, neuropsichiatri e i volontari della Croce rossa italiana di Desio.

Una giornata per prevenire e sensibilizzare

Lo scopo dell’iniziativa è proprio quello di sensibilizzare e informare i cittadini su quanto sia importante il tema della prevenzione attraverso degli screening attivi in grado di monitorare alcuni parametri come l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito e la colesterolemia. Prevenire infatti è molto importante soprattutto riguardo alle malattie cardiovascolari e metaboliche che, in Italia e nel mondo, rappresentano la prima causa di morte.