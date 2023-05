Giornata ecologica: cittadini a raccolta per la pulizia del territorio comunale

Domenica 28 maggio l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno organizza una Giornata ecologica dedicata alla pulizia di alcune aree della città. Il ritrovo è all’Oasi Lipu alle 9.

Giornata ecologica: cittadini a raccolta per la pulizia della città

Tutti coloro che vorranno prendere parte a questo importante appuntamento finalizzato alla cura della città e alla sensibilizzazione delle persone rispetto al tema del rispetto dell’ambiente potranno comunicare la loro adesione inviando una mail a: comunicazione@comune.cesanomaderno.mb.it. L’iscrizione è importante ai fini della fornitura da parte di Gelsia Ambiente del materiale per la raccolta dei rifiuti: sacchi, pettorine, guanti, rastrelli, palette.

Una fototrappola per individuare gli incivili

Per combattere il malcostume dell’abbandono dei rifiuti l’Amministrazione comunale si è anche dotata di una videotrappola per individuare i responsabili. Entrerà in azione a breve, a seguito dell’approvazione del Regolamento di videosorveglianza in Consiglio comunale, subito dopo che saranno installati i cartelli previsti dalla normativa.

Il sindaco Gianpiero Bocca invita i cittadini a partecipare:

“Sarà una giornata di impegno civico che sarebbe bello venisse condivisa da tantissimi cittadini per dare un messaggio di amore per la nostra Cesano Maderno ed esprimere il nostro “no” all’inciviltà di chi abbandona i rifiuti compromettendo la bellezza del territorio. Ringrazio fin d’ora tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa testimoniando in modo concreto di avere a cuore la salvaguardia dell’ambiente e la cura della città”.

Anche l’assessore all’Ambiente, Manuel Tarraso, sottolinea il significato del volontariato ambientale:

“La Giornata ecologica è per noi un momento importante, di condivisione con tutti i cittadini dell’impegno per rendere la città sempre più bella e ordinata. La videotrappola di cui ci siamo dotati ci consentirà di rafforzare il contrasto ai comportamenti scorretti che oltretutto pesano sui bilanci pubblici e quindi sui cittadini. È uno strumento in più che, unito all’impegno di tutti, contribuisce all’obiettivo di una Cesano amica dell’ambiente”.

L'iniziativa dell’Amministrazione comunale scaturisce anche da un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Michele Santoro (Forza Italia) e approvato all'unanimità dalle forze politiche in Consiglio lo scorso 8 settembre.