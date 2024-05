Giornata Internazionale contro l'omotransfobia, le iniziative organizzate a Villasanta

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia che si celebra domani, venerdì 17 maggio, e al fine di rispondere agli impegni presi in qualità di Partner della RE.A.D.Y., il Comune di Villasanta, oltre ad aderire alla campagna nazionale, focalizzata quest’anno sul riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, propone due iniziative volte a promuovere e diffondere una cultura inclusiva.

Lunedì 20 maggio

Lunedì 20 maggio, presso la Sala Congressi di Villa Camperio, alle ore 21.00, si terrà la serata finale del Progetto “Abitare le differenze”, percorsi di crescita per Persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ e per i familiari.

La serata sarà condotta dalle psicologhe Lorenza Magni e Antonella Tusa, dell’Associazione Il Melograno di Vimercate. Interverrà Fabio Geda, autore del libro “Song of myself” presentato da Lorena Ferrari, libreria Pagina 59.

Durante la serata si dialogherà sulla questione delle famiglie omogenitoriali aderendo alla campagna “Scopri le differenze: diritti e famiglie omogenitoriali” per sensibilizzare, in primis, l’intera cittadinanza contro ogni forma di discriminazione, di violenza nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender, per il riconoscimento di tutte le famiglie nelle diverse realtà garantendo ai bambini e alle bambine di avere i loro genitori.

Mercoledì 22 maggio

Mercoledì 22 maggio, presso il Cineteatro Astrolabio, grazie alla programmazione mirata di Controluce, sarà proiettato il film "20.000 specie di api".

La serata, realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Monza, sarà introdotta da Oscar Innaurato, Presidente di Brianza Oltre l’Arcobaleno, con Sabrina Corona, con testimonianze di quotidiana omotransfobia in Brianza.

Con queste iniziative l’Amministrazione comunale (che aderisce Rete Ready) intende promuovere un clima inclusivo e rispettoso delle diversità e sottolineare l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo sulle questioni della varianza di genere e delle famiglie omogenitoriali nella società contemporanea.