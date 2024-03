Il 14 Marzo 2024 ricorre la Giornata mondiale del Rene, un’iniziativa nata ormai da quasi vent’anni per sensibilizzare la cittadinanza alla salute

renale.

Giornata mondiale del Rene, giovedì screening gratuiti a Vimercate

In tutto il mondo vengono organizzati eventi e da quest’anno anche ASST Brianza ha deciso di aderire organizzando uno spazio di informazione,

ascolto e screening, con il doppio fine di insegnare la prevenzione renale, eventualmente individuare i cittadini che possano beneficiare di un approfondimento mirato e sensibilizzare alla donazione degli organi e tessuti.

L’appuntamento è per giovedì 14 marzo 2024 dalle ore 9 alle ore 17 presso i locali della Dialisi (piano zero) del Presidio Ospedaliero di Vimercate ove verrà gratuitamente offerto: esame urine, questionario di screening, breve colloquio informativo sul funzionamento dei reni e sulle principali patologie che possono danneggiarli, sensibilizzazione alla donazione degli organi e tessuti. Verrà inoltre misurata la pressione arteriosa e, nel caso lo staff lo reputi necessario, verrà data indicazione per sottoporsi a controlli di secondo livello.