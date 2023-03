Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo: le iniziative a Cesano Maderno

Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: il 2 aprile a Cesano Maderno c'è Armonie e differenze.

Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo

Un pomeriggio di festa e condivisione, musica e giochi: il 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Parco Arese di Cesano Maderno si prepara ad accogliere “Armonia di differenze”. L’evento è promosso dal tavolo di lavoro “Una via per la città” della Rete TikiTaka - Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cesano Maderno, la collaborazione dell’azienda speciale Consorzio Desio Brianza, dell’associazione Il sorriso dell’anima e della cooperativa sociale Il Seme.

Le iniziative in programma

Le attività prenderanno il via alle 15, con i saluti delle istituzioni e degli organizzatori. A seguire l’inaugurazione dell’installazione “Armonia di differenze”, opera d’arte condivisa realizzata con la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine cesanesi (scuole, associazioni, Rsa, oratori) in collaborazione con l’associazione Il Mosaico di Giussano. Si svolgerà alle 16 una dimostrazione di baskin, mentre i Rockfeller suoneranno dal vivo.

A partire dalle 17 la Sala Aurora del Palazzo Arese Borromeo ospiterà il concerto dell’Associazione MusicaOltre. Numerose e variegate le attività in programma: dalla giocoleria inclusiva in compagnia dell’Associazione Italiana Giocoleria Funzionale ai laboratori proposti da Il Tarlo per la lavorazione del legno con il ciclo tornio, fino alla merenda a cura dei barman di TikiTaka e al dj seta cura di Freedom Street Radio.

“Armonia di differenze”: l’installazione

Una serie di note colorate rappresenta la nostra unicità e il nostro pensiero sull’armonia. Ma come si crea l’armonia? E come la si mantiene? Il Mosaico l’ha immaginata così: come un pentagramma che si snoda attraverso il paesaggio. Lungo le sue righe corrono le note e le note si intrecciano con silhouette di persone, con le nostre silhouette, rendendo visibili le relazioni che intrecciamo con gli altri. Ecco che il pentagramma, unico, colorato, imprevedibile, diventa metafora del contesto in cui viviamo: simbolo di ciò che ci sostiene e di ciò su cui ci appoggiamo. Rappresenta la famiglia, l’amicizia. Comprende i servizi e include la prossimità. Il suo andamento irregolare crea suggestioni di disequilibrio e di precarietà, come capita in certi periodi delle nostre vite.

“Armonia di differenze, il titolo che è stato scelto per l’installazione, sottolinea quanto spetti a ciascuno di noi creare, sostenere e costruire contesti sempre più lineari tra le differenze – commenta il coordinatore della Rete TikiTaka Giovanni Vergani - Ad aiutarci a continuare a camminare in questa direzione sono le suggestioni di tutte le persone che hanno preso parte al percorso partecipato, scegliendo un colore e condividendo una riflessione su cosa significhi, per ognuno di loro, l’armonia".

Pensieri e colori rappresenteranno le note che animeranno il pentagramma. L’opera resterà allestita fino al 13 giugno 2023.