Tre diverse iniziative la prossima settimana a Desio in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, istituzione internazionale con 160 anni di storia alle spalle e oltre 14 milioni di volontari in tutto il mondo.

Giornata Mondiale della Croce Rossa: Desio festeggia i suoi 180 volontari

Solo a Desio la Cri locale conta ben 180 volontari che coprono un territorio che comprende anche Carate Brianza, Cesano Maderno, Giussano, Seregno e Verano Brianza. Le loro attività spaziano su molti fronti: dalla tutela della salute con il trasporto infermi, alll'emergenza urgenza 118, ai corsi di educazione sanitaria alla popolazione. Ma non mancano attività di inclusione sociale rivolte ai cittadini più vulnerabili (anziani, disabili, persone senza fissa dimora e persone indigenti), attività di preparazione e risposta ai disastri nell'ambito del Sistema di protezione civile e attività rivolte ai giovani.

Il dono della bandiera

Proprio in occasione dell'anniversario della nascita di questa istituzione, sul territorio comunale vengono proposte tre iniziative: la prima il 7 maggio 2024 con la consegna ufficiale della bandiera della Croce Rossa Italiana, donata alla città di Desio per i 160 anni della CRI. Il drappo sventolerà per tutta la settimana dall’8 al 14 maggio in piazza Giovanni Paolo II, all’ingresso del Municipio.

Nel corso dei 160 anni della loro esistenza, la Croce Rossa e la Mezza Luna Rossa hanno aiutato milioni di persone in tutto il mondo. Grazie al loro lavoro, molte vite sono state salvate e molte comunità sono state ricostruite L’esposizione della bandiera quindi non è solo un gesto simbolico, ma il segno di un sincero attaccamento, vicinanza e gratitudine verso la Croce Rossa Italiana e i suoi Volontari. Per svolgere il loro lavoro in modo efficace, infatti, la Croce Rossa e la Mezza Luna Rossa dipendono in gran parte dal lavoro volontario. Gli oltre 14 milioni di volontari che fanno parte di queste organizzazioni svolgono un ruolo cruciale nel garantire il successo delle loro missioni. Senza il contributo generoso dei volontari, la Croce Rossa e la Mezza Luna Rossa non sarebbero in grado di raggiungere i loro obiettivi.

Villa Tittoni si illumina

E ancora l’8 maggio 2024, in occasione di questo prestigioso completanno, Villa Tittoni si illuminerà di rosso. L’obiettivo è riconoscere l'importante sforzo dei volontari, sempre in prima linea nel campo dei soccorsi, ma anche nella lotta alla pandemia, nei paesi in guerra a sostegno della popolazione, in azioni di soccorso durante le calamità naturali, ma anche a garanzia di assistenza durante eventi e manifestazioni. Senza dimenticare la funzione primaria dell'associazione nel campo della diffusione del diritto internazionale umanitario, dell'educazione e della formazione, dell'intervento in emergenza, della tutela della salute e protezione dei Beni culturali, delle campagne di prevenzione e nelle tante attività socio assistenziali presenti sui vari territori nazionali.

Un libro dedicato

Infine l'11 maggio alle 17.30 nello Spazio Stendhal - nell'ambito del 160° anniversario della Croce Rossa Italiana, - il comitato CRI di Desio, presenterà il libro dal titolo: “Gli Ospedali Territoriali della Croce Rossa Italiana nella Grande Guerra”. Una bella iniziativa in cui sono previsti anche interventi di esperti e storici.

Un po’ di numeri

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Desio opera autonomamente da 59 anni ed è stato istituito il 5 giugno 1965; pochi anni prima si era costituito un gruppo di volontari che operavano come delegazione del Comitato di Cusano Milanino. Primo Presidente fu il farmacista Enrico Piccaluga affiancato dal vero promotore del Comitato desiano, il Cav. Gaetano Oliva, quale componente del consiglio direttivo.

Le attività del Comitato sono state sin da subito quelle di tutela della salute con il trasporto infermi, l'emergenza urgenza 118, i corsi di educazione sanitaria alla popolazione. Si sono poi sviluppate anche le attività di inclusione sociale rivolte ai cittadini più vulnerabili (anziani, disabili, persone senza fissa dimora e persone indigenti), le attività di preparazione e risposta ai disastri nell'ambito del Sistema di protezione civile e le attività rivolte ai giovani: nel 2023 sono stati effettuati 3.516 servizi per la tutela della salute, 1357 servizi per l'inclusione sociale, 294 servizi per la preparazione e la risposta ai disastri e 141 servizi per i giovani.

Visto l'attuale contesto internazionale, è stata riattivata nel Comitato anche l'attività di diffusione del diritto internazionale umanitario e la cooperazione internazionale.

La Croce Rossa a Desio può contare su 7 auto per trasporti sanitari semplici, 6 ambulanze di rianimazione, 4 automezzi per trasporto disabili, un autocarro e un mezzo anfibio per le attività di protezione civile.