Giornata per la legalità: a Cesano Maderno iniziative-semi da maggio a giugno

“Semi di legalità” è il titolo delle iniziative organizzate a Cesano Maderno in occasione della Giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa del 23 maggio.

Giornata per la legalità a Cesano Maderno

Il programma delle diverse manifestazioni che si svolgeranno tra maggio e giugno è stato presentato oggi, mercoledì 10 maggio in Comune: mostre, letture, una giornata con le Forze dell’Ordine dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, la proiezione di film nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo. L’Amministrazione comunale ha promosso gli eventi in collaborazione con associazioni, scuole, Forze dell’Ordine, per offrire un palinsesto significativo, in grado non solo di testimoniare il dissenso di tutta la comunità verso le mafie, ma anche di contribuire concretamente alla diffusione di una cultura della legalità e di tramandare la memoria di quanti si sono opposti alla criminalità organizzata sacrificando la loro stessa vita. È importante lasciare segni positivi, “semi di legalità”, appunto.

Omaggio al giudice beato Rosario Livatino

Si comincia con la mostra “Sub Tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”, in programma dal 20 al 28 maggio all’auditorium Disarò, a cura di Libera Associazione Forense, Centro Studi Rosario Livatino, Centro Culturale Il Sentiero. Curatori: Guido Facciolo, Matteo Filippi, Roberta Masotto, Salvatore Taormina, Carlo Torti, Carlo Tremolada, Paolo Tosoni. La mostra vuol far conoscere la straordinaria figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021. Le diverse sezioni presentano i vari momenti della vita del giovane magistrato: a partire dal giorno dell’agguato e della sua uccisione, viene presentata la sua formazione personale ed umana, la sua profonda religiosità, il suo operato come giudice, il suo impegno ed estremo rigore professionale. Infine viene dato spazio al martirio e alla beatificazione di Rosario Livatino e all’eredità che ci ha lasciato. Inaugurazione venerdì 19 maggio alle 21 alla presenza del sindaco Gianpiero Bocca, del curatore, Guido Facciolo e di Salvatore Insenga, cugino di Livatino.

Giornata delle Forze dell’Ordine e della Sicurezza

Dal 20 maggio al 3 giugno, nel cortile di Palazzo Arese Jacini, si terrà la mostra itinerante Mafie in Brianza. Storia e documenti sulla ’ndrangheta di casa nostra, a cura di Brianza SiCura odv. La mostra è una rassegna documentaria sulle mafie in Brianza, un fenomeno che data in Lombardia dagli anni Settanta, ma di cui i cittadini sanno ancora relativamente poco, considerandolo marginale, mentre si tratta di una presenza che deve attirare l’attenzione di tutti. Inaugurazione: sabato 20 maggio, alle 18.

Dal 16 al 27 maggio, alla Biblioteca Civica Pappalettera, proposte di lettura legate a donne e uomini che si sono opposti alla mafia dal titolo “Il coraggio di essere credibili”. Il 23 maggio, nel Giardino Arese Borromeo, “Giornata delle Forze dell’Ordine e della Sicurezza” con i bambini delle scuole cesanesi dell’infanzia e primarie statali e paritarie. Parteciperanno circa 1.600 bambine e bambini dai 4 agli 11 anni. Dalle 10 alle 16 le nostre Forze dell’Ordine, Arma dei Carabinieri (che ha lanciato l’iniziativa tramite il comandante Sebastiano Ciancimino), Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale, oltre alla Protezione Civile e alla Croce Bianca, coinvolgeranno i piccoli studenti in attività di educazione alla legalità.

“Cesano Maderno - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - dedica alla Giornata della Legalità un ventaglio di iniziative di grande valenza sociale e culturale. L’educazione alla legalità è un obiettivo fondamentale per promuovere il pieno sviluppo della persona e la promozione del bene comune. La Giornata del 23 maggio, nella quale gli studenti incontreranno le Forze dell’Ordine, ha un importante valore educativo contribuendo a costruire un circolo virtuoso tra i giovani cittadini e le istituzioni e insegnando i valori fondanti per la convivenza civile come il rispetto e la responsabilità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario palinsesto e le nostre Forze dell’Ordine per la collaborazione e la disponibilità”. “La Giornata della Legalità raccontata ai bambini: è questa - dice l’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi - l’idea alla base dell’evento del prossimo 23

maggio. Attraverso una serie di attività, anche ludiche e divertenti, i più piccoli potranno percepire l’importanza del ruolo delle nostre Forze dell’Ordine e cominciare

ad apprendere il valore della responsabilità e del senso civico”.

Il 20 e il 27 giugno, alle 21.30, nel Giardino Arese Borromeo (ingresso dal parcheggio di via Garibaldi): “Legalità, che spettacolo”, proiezione di film sulla lotta alla criminalità organizzata e alle mafie, in collaborazione con Brianza SiCura odv. In programma il 20 giugno Una femmina di Francesco Costabile (2022): un’orfana cresce con nonna e zio in una famiglia di ‘ndrangheta, ma vuole ribellarsi. Il 27 giugno, “Sicilian Ghost Story” di Fabio Grassadonia (2017): la storia vera di una giovane che non s’arrende alla scomparsa del fidanzato, figlio di boss.