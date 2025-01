Giorno della Memoria a Seveso: una mostra, la pietra d'inciampo e un film

Una mostra, la posa della pietra d'inciampo e un film. Sono le tre iniziative con cui il Comune di Seveso celebra il Giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell'Olocausto e della deportazione nazista.

Una mostra su Perlasca per il Giorno della Memoria

Le celebrazioni inizieranno sabato 25 gennaio alle 10 con l'inaugurazione in biblioteca della mostra "Giorgio Perlasca, un uomo comune", tratta dal fumetto della casa editrice Renoir Comics. L'esposizione permetterà di approfondire la figura di un uomo che, durante l'Olocausto, si distinse per il suo eroismo salvando migliaia di ebrei dalle persecuzioni naziste in Ungheria, facendosi passare per un funzionario. Saranno presenti le massime autorità cittadine. La relatrice sarà Roberta Miotto, collaboratrice della Fondazione Perlasca e fondatrice del Comitato Pietre d'Inciampo Monza Brianza. La mostra sarà aperta alle scuole (su prenotazione) dal 28 gennaio all'1 febbraio e al pubblico dal 25 gennaio all'1 febbraio nei seguenti orari: dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 18; venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30.

Pietra d'inciampo per Alessandro Caslini

Lunedì 27 gennaio alle 10.30 nel frequentatissimo corso Marconi verrà posata la seconda pietra d'inciampo di Seveso, dopo quella posizionata l'anno scorso, alla memoria di Alessandro Caslini, internato militare italiano (I.M.I) morto nel 1944. Alla cerimonia ufficiale saranno presenti gli studenti delle scuole cittadine.

Al Politeama il film "La zona d'interesse"

Le celebrazioni si concluderanno durante la serata del 27 gennaio con la proiezione al Cinema Politeama del film di Jonathan Glazer "La zona d'interesse", un'opera che esplora le atrocità naziste in un contesto particolarmente inquietante: la storia di una famiglia che vive nelle vicinanze di un campo di concentramento senza conoscere la brutalità che si svolge a pochi passi da loro. Inizio alle 21.

Zuliani: "Un'occasione per ricordare e riflettere"

"La Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio di ogni anno, è un'occasione fondamentale per ricordare le vittime dell'Olocausto e riflettere sui crimini contro l'umanità commessi durante la Seconda Guerra Mondiale - commenta l'assessore alla Cultura Michele Zuliani - Questi eventi abbracciano un ampio programma di riflessione, fondamentale per preservare la storia e la memoria, perché rimanga sempre viva la domanda sul

valore della vita e sul rispetto dell'essere umano".

IN COPERTINA LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA NEL 2024