Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo: a Vimercate un ricco programma

In occasione del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo, la Città di Vimercate, organizza una serie di iniziative a tema aperte a tutta la cittadinanza.

Gli eventi per il "Giorno della Memoria"

Il "Giorno della Memoria", che si celebra il 27 gennaio, dedicata al ricordo della Shoah, verrà celebrato con quattro appuntamenti organizzati dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dalla Biblioteca civica con l’associazione “Io Sto con il Gabbiano”.

La ricorrenza del 27 gennaio rievoca il giorno della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, avvenuta nel 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa e sarà al centro dei quattro eventi in programma da giovedì 23 a giovedì 30 gennaio.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 23 gennaio alle 20.30 nell’auditorium della Biblioteca civica nell’ambito del cineforum “Rivediamoci al cinema” con “Wannsee” di Jurij Razza, 2024.

A seguire sabato 25 gennaio alle ore 17.30 sempre nell’auditorium della Biblioteca civica il reading letterario “Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay” a cura di Michele Marinini tratto dal romanzo di Michael Chabon e con musiche di Oscar Del Barba. Questi due appuntamenti sono ad ingresso libero con prenotazione sul sito www.ceposto.it oppure dalla app “C’èposto”.

Lunedì 27 gennaio alle 20.30 la Presidenza del Consiglio Comunale ha organizzato nella sala Consiliare di Palazzo Trotti e in diretta sul canale YouTube del Comune di Vimercate, un incontro con il prof. Gianpiero Soglio e Roberto Lepetit, nipote dell’omonimo industriale farmaceutico, dal titolo “La Deportazione in Italia”.

Ultimo appuntamento giovedì 30 gennaio, alle 21, alla Libreria “Il Gabbiano” nell’ambito dell’iniziativa “Incontro con gli autori” sarà presente Francesca Cosi e Alessandra Repossi che presentano il libro “Oskar Schindler. Vita del nazista che salvò gli ebrei”.

L'appuntamento per il "Giorno del Ricordo"

Anche per il "Giorno del Ricordo", che si celebra il 10 febbraio, ricorrenza istituita con legge 30 marzo 2004 n. 92, per «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale» l’Amministrazione comunale ha organizzato un evento.

La data, stabilita dalla legge per la commemorazione è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi che modificarono i confini tra l’Italia e la ex Jugoslavia.

Per questa occasione lunedì 17 febbraio, alle 20.30, nella sala consiliare di Palazzo Trotti e in diretta sul canale YouTube del Comune di Vimercate la presidenza del Consiglio comunale ha organizzato un incontro dal titolo “Ricordare, portare al cuore”; interverrà Anna Maria Crasti, durante l’incontro si terrà la proiezione e dibattito del documentario a cura di Paolo Valerio con regia di Giulio C. Landini.