Giorno della Memoria, le iniziative a Limbiate. Dal 23 gennaio al 4 febbraio Anpi e Amministrazione comunale propongono mostra, spettacolo per le scuole, omaggio alla Pietra d'inciampo e ai deportati

Così l'Anpi di Limbiate che sarà presente con un corposo calendario di iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Non solo il 27 Gennaio, Giorno della Memoria, ma dal 23 gennaio al 4 febbraio saranno quelli che possiamo definire i “Giorni della Memoria” in cui dovremo tutte e tutti trovare i momenti per riflettere su quello che è stato per ritrovarci insieme e insieme porci la domanda su come tutto ciò che si è verificato nella metà del secolo scorso sia potuto accadere e, da quella riflessione, imparare a sviluppare gli anticorpi che impediscano il ripetersi di quelle tragedie.