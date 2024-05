Ha appena 17 anni ma ha già le idee chiare sul suo futuro. Spinto dalla passione di sperimentare cose nuove e dalla volontà di fare qualcosa per un futuro migliore e più sostenibile, Adam Dahir, giovane studente di Meda, ha partecipato e vinto il premio Mob, un progetto nazionale di mobilità sostenibile ideato da Fondazione Unipolis, la fondazione d'impresa del Gruppo Unipol.

Giovane di Meda vince il premio Mob dedicato alla mobilità sostenibile

Adam che si descrive come un ragazzo che ama lo sport, viaggiare, leggere e fare nuove esperienze, ha colto l'opportunità di partecipare al progetto assieme ad altre centinaia di giovani provenienti da tutta Italia. Ed è arrivato primo con la sua App "Eco Move" in grado di fornire l'accesso a varie opzioni di trasporto sostenibile in un'unica piattaforma. Un progetto, il suo, che promuove una visione d'insieme delle città del futuro che considera la riprogettazione dei centri storici, servizi basati su nuove tecnologie e sullo sharing dei veicoli e l'ammodernamento di mezzi di trasporto e infrastrutture.

Il 17enne medese ha raccontato la sua idea presso l’Unipol Auditorium di Bologna nel corso di un grande evento nazionale che si è tenuto sabato scorso e che è stato presentato da Jody Cecchetto e Vincenzo Schettini (La fisica che ci piace).

“Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere le idee innovative sulla mobilità che in questi mesi, a partire dal camp dello scorso settembre, i ragazzi hanno sviluppato. Un momento di ascolto importante per una generazione che ha bisogno di avere spazio e visibilità per supportare un percorso di trasformazione del nostro modello di sviluppo”, afferma Marisa Parmigiani – Direttrice di Fondazione Unipolis.

Il vincitore, Adam Dahir, è stato selezionato dalla Commissione di valutazione, composta da esperti di Fondazione Unipolis e partner del progetto, tra cui Sport e Salute S.p.A., Consiglio Nazionale dei Giovani, Legambiente, Cittadinanzattiva, The Good Lobby e Storyfactory.

La sua idea è stata raccolta in un documento che verrà consegnato al Consiglio Nazionale dei Giovani, l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile.

MOB

MOB - Movimento in rivoluzione, il cui nome gioca sul duplice significato di mobilità e di moltitudine di persone chiamate a raccolta per rivoluzionare il concetto stesso di mobilità sostenibile che deve essere posta al centro della loro esperienza di cittadini delle comunità in cui vivono, risponde agli obiettivi 4 (Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti) e 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili) dell';Agenda 2030 dell'Onu per lo Sviluppo sostenibile.