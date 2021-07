Giovani e meno giovani si sono sfidati nel torneo di Petanque. Prima edizione in assoluto del torneo di Petanque intergenerazionale. Hanno partecipato una dozzina di giovani e una ventina di meno giovani. L'iniziativa è stata ospitata alla Bocciofila di Parco Tittoni.

Torneo di Petanque alla Bocciofila "Il Parco"

"Una grande novità da portare avanti, vorremmo diventasse una tradizione", affermano gli organizzatori . E’ stato un successo. "Questa è la prima volta che ci troviamo in presenza con gli anziani del percorso di palestre digitali - rimarca Fabio Rech, educatore Hub Desio Giovani - La bocciofila d’estate è un bel punto di riferimento, ci è piaciuto proporre questa sfida inusuale".

Torneo di Petanque, un successo

Momento che si inserisce in un percorso di avvicinamento dei giovani agli anziani, con l’intento di spiegare a questi ultimi, spesso frequentatori della Bocciofila "Il Parco" o del Centro "Il Girasole", come funzionano i nuovi mezzi di comunicazione. Questa volta si sono sfidate sei squadre da quattro giocatori l’una. Al primo posto si sono piazzati i "Diavoli volanti": Bruno Conte, Giovanni de Crescenzo, Virgilio Villa e Massimiliano Durante. "O sole mio" al secondo posto e il "Girasole" al terzo. "I campi avrebbero bisogno di una piccola manutenzione per rendere più bello lo spazio di gioco" ha concluso Francesco Costabile, presidente dell’Asd Desio Petanque.