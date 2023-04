Coinvolgere i giovani e renderli protagonisti della vita pubblica. Con questo obiettivo domenica mattina, nella centralissima piazza Arese su cui si affaccia il Municipio di Cesano Maderno, l’assessora alle Politiche giovanili, Cinzia Battaglia, ha dato il là al percorso del Bilancio partecipato dei giovani.

Giovani protagonisti con il Bilancio partecipato

Come da promessa del programma elettorale, con il Bilancio partecipato i ragazzi avranno a disposizione una somma per la realizzazione di un’opera o di un progetto scelto da loro e di cui potranno prendersi cura. Una quarantina di adolescenti e giovani dai 14 anni in su (tra loro diversi consiglieri comunali Under 30) domenica è stata protagonista delle riprese del video realizzate da Massimiliano Chinelli e Sabrina Arosio dell’Associazione Puppenfesen di Lissone.

"Il nostro Comune ha avuto la possibilità, attraverso l'iniziativa Opportunità Mobili del Consorzio Desio Brianza in collaborazione con Afol, di realizzare un video che vedrà protagonisti ragazze e ragazzi cesanesi e sarà veicolato attraverso i nostri social" ha spiegato l’assessora Battaglia.

Uno strumento innovativo di democrazia

L’idea del video è quella "di fare conoscere ai giovani della nostra comunità questo innovativo e sfidante strumento di democrazia diretta che come Amministrazione abbiamo deciso di dedicare loro: saranno destinate risorse a progetti ideati e organizzati dal mondo giovanile cittadino, che sarà partecipante attivo nell’ambito dei processi decisionali - ha continuato l'assessora - Quella di oggi è la porta del percorso che faremo insieme".

Valorizzare le energie giovanili

Il Comune accompagnerà i protagonisti del percorso del Bilancio partecipato (ancora tutto da costruire) passo dopo passo.