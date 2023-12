Il Comitato di Villasanta della Croce Rossa Italiana ha ricevuto un’importante donazione di manichini per la rianimazione e altra strumentazione dal Leo Club di Monza, associazione giovanile di volontariato parte di Lions Club International.

Giovani volontari donano manichini per la rianimazione alla Croce Rossa di Villasanta

Il materiale donato comprende due manichini per la rianimazione cardio polmonare di ultima generazione (neonatale

e mezzo busto adulto) dotati di Bluetooth per monitorare la qualità delle manovre eseguite in tempo reale, un giubbetto da esercitazione per manovre di disostruzione e un defibrillatore.

La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione del Presidente del Comitato di Villasanta Simone Fumagalli e dei membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione, mentre lato Leo Club erano presenti il Presidente Gianluca Maria Bollaci ed il Past President Francesco Farina, oltre che numerosi soci del Club, dando vita ad un momento di scambio tra le due realtà e che ha confermato la virtuosa collaborazione già attiva.

Il materiale sarà utilizzato per attività didattiche

Il materiale donato sarà utilizzato dai volontari della Croce Rossa locale per numerose attività didattiche promosse

dall’Associazione, sia come strumento pratico utilizzato nei corsi di formazione ed aggiornamento interni, sia per lezioni e dimostrazioni alla popolazione, con la finalità ultima di diffondere il più possibile la conoscenza delle manovre salva vita e delle principali pratiche di rianimazione.

Solo nel 2023 la Croce Rossa di Villasanta ha erogato più di 20 corsi per l’utilizzo del defibrillatore e per insegnare la rianimazione cardio polmonare; un’attività intensa di formazione che ha visto coinvolte oltre 250 persone e che verrà riproposta in maniera capillare in futuro, per raggiungere un pubblico sempre più ampio.