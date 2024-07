Giovanissime al lavoro per abbellire i giochi

Successo a Briosco per la prima edizione di «Useful Work 2024» dove sei giovanissime hanno abbellito i giochi del parchetto pubblico di Capriano, adiacente alla baita degli alpini.

Giovanissime al lavoro

Un progetto nato dalla collaborazione della Cooperativa «La Grande Casa» con il Comune di Briosco all'interno di «Rete Brianza Giovani/ BYoung», finanziato dal bando «La Lombardia è dei Giovani 2023/24» in corso da settembre sul territorio. «Protagoniste sei ragazze residenti sul territorio che hanno svolto dei lavori di riqualificazione territoriale progettando, disegnando e colorando una serie di giochi orizzontali per bambini (campana, twister e altri) che possono essere già utilizzati - spiega l’assessore ai Servizi sociali, Rosangela Viganò - Le ragazze, tutte tra i 15 e i 18 anni, hanno aderito al progetto con tanto entusiasmo e professionalità lavorando con puntualità e impegno in un clima di collaborazione reciproca e serenità, che ha portato a un ottimo risultato finale che resta a disposizione di tutti».

Il progetto Useful Work

«Useful Work», che verrà realizzato anche su tutti gli altri Comuni dell'Ambito di Carate Brianza, ha l'obiettivo di rendere protagonisti attivi i ragazzi nel loro paese offrendo la possibilità di rendersi utili per la comunità, di creare nuove relazioni e di poter fare una breve esperienza pre-lavorativa utile anche alla cittadinanza. «L'esperienza di Briosco è stata la prima dell'estate e grazie a Matilda, Giada, Elisa, Sreyvin, Sara e Martina, abbiamo messo un primo tassello per rendere più belli alcuni luoghi dei nostri Comuni» conclude l’assessore.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 9 luglio 2024.