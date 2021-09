Giovedì al via la pulizia del Rio Molgorana

Rio Molgorana, da giovedì 9 settembre al via le operazioni di pulizia. I lavori riguarderanno l’intero fosso per prevenire possibili situazioni di criticità.

Al via la pulizia del Rio Molgorana

Come comunicato in una nota dall'Amministrazione comunale di Usmate Velate si tratterà di un accurato lavoro di

pulizia e di messa in sicurezza che consentirà all’acqua di poter defluire con massima regolarità anche nelle situazioni di maggior criticità.

Questa azione rientra in un più generale piano di attenzione al territorio comunale voluto dal Comune per prevenire possibili situazioni di criticità in caso di forte maltempo o di improvvise “bombe d’acqua”.

Come avvenuto negli anni scorsi, l’intervento viene sempre programmato attorno alla metà del mese di settembre per rimuovere la presenza di accumuli di terra ed erba lungo il corso e per evitare problemi al deflusso delle acque in caso di eventi temporaleschi nei mesi autunnali e primaverili.

I costi dell'intervento

“Come ogni anno interverremo nelle vasche di laminazione poste nella zona nord del nostro territorio e con la pulizia del canale lungo la via Deledda fino al confine con Arcore – sottolinea Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Questo intervento, del costo di 10.000 euro, dimostra l’attenzione che il Comune ha sulla tematica e la volontà di investire risorse a salvaguardia del territorio e degli abitanti. Ogni anno, prevediamo una pulizia per assicurare il corretto deflusso delle acque. Il nostro auspicio è che tutti gli Enti cui spetta la manutenzione di fiumi e torrenti

pongano la nostra stessa attenzione sulle aree di loro competenza”.

Intanto l'Amministrazione ha annunciato che martedì prossimo, 14 settembre, inizierà il sesto taglio del verde col diserbo meccanico delle vie e il taglio dei cigli stradali.

(foto archivio)