Girava con una patente internazionale falsa: beccato dalla Polizia locale

Girava indisturbato in auto, peccato però che la sua patente internazionale fosse falsa. A metterlo di fronte alle proprie responsabilità ci hanno pensato gli agenti della Polizia locale di Caponago, che lo hanno fermato e scoperto la frode.

Girava con una patente internazionale falsa

Il comando di via Voltolina, infatti, effettua mensilmente il monitoraggio di tutti i veicoli in transito sul territorio comunale (attività legata anche a statistiche sulla qualità ambientale dei veicoli richieste dalla Regione Lombardia) prestando particolare attenzione ad alcuni veicoli attenzionati per alcune evidenti o potenziali irregolarità. Questi vengono monitorati attraverso i varchi di lettura targhe e, avendo certezza di irregolarità gravi, vengono fermati dalla pattuglia. In questo caso il soggetto, un 30enne residente in paese e originario dell’Ecuador, era stato fermato due settimane fa per un controllo e i documenti erano stati ritirati preventivamente per una perizia sulla loro validità dal Nucleo Falsi Documentali della Polizia locale di Milano.

Beccato dalla Polizia locale

Perizia che, infine, ha dato esito positivo: la patente internazionale in possesso del conducente era falsa. L’uomo è stato immediatamente deferito all'autorità giudiziaria: