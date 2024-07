Giro di vite alla stazione di Carnate: ordinanza anti-degrado e controlli in aumento

Stop agli alcolici nei parchi e alle bottiglie di vetro nel quartiere Stazione di Carnate. E’ un vero e proprio giro di vite quello applicato dall’Amministrazione del sindaco Rosella Maggiolini sul fronte sicurezza e decoro su tutto il territorio comunale.

Giro di vite alla stazione di Carnate

Merito dell’ordinanza entrata ufficialmente in vigore nei giorni scorsi, che di fatto limita in maniera considerevole non solo il consumo di bevande alcoliche, ma anche il rischio di abbandono di contenitori come bottiglie e lattine su tutto il territorio comunale. Il provvedimento, infatti, prevede diverse disposizioni anti-movida e anti-degrado: disposizioni, insomma, messe in atto con il chiaro obiettivo di limitare in maniera importante eventuali episodi spiacevoli che possano coinvolgere i punti più sensibili del territorio.

Aumentano i controlli

E proprio nelle scorse settimane sono stati effettuati nuovi pattugliamenti da parte delle Forze dell’ordine nei pressi dello scalo ferroviario. Decine le persone e gli esercizi controllati durante i servizi serali e notturni. In particolare i Carabinieri della stazione di Bernareggio hanno effettuato una serie di verifiche anche con l’ausilio delle unità cinofile: un’attenzione particolare che ha favorito ai Militari l’identificazione non solo di una persona irregolare sul territorio (denunciata per soggiorno illegale), ma anche un altro soggetto in possesso di piccole quantità di hashish. Non da meno l’attività della Polizia locale, che invece ha permesso di rilevare una serie di violazioni di carattere burocratico e tecnico all’interno di alcuni esercizi commerciali etnici presenti nel quartiere.

