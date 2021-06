Giro di vite contro i morosi: non paghi? Niente scuolabus

Non hai pagato? Niente scuolabus. E’ quello che succederà a partire da settembre, con l’inizio del nuovo anno dietro ai banchi a Besana in Brianza.

Le famiglie che hanno rette arretrate non pagate non potranno completare l’iscrizione dei propri figli al servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune di Besana per gli studenti del Comprensivo «Giovanni XXIII». Quattrocento circa quelli che ne usufruiscono ogni anno.

Se l’insolvenza persisterà nonostante i richiami, allora scatterà il divieto di salire a bordo dei mezzi a settembre. Come già succede in altri Comuni del territorio, a Giussano ad esempio dove lo «stop» riguarda anche mensa, pre e post scuola.

Lo scuolabus non è un servizio dovuto, in quanto non rientra nel tempo scuola, come invece la mensa. Per questo non possiamo più accettare che non venga pagato dalle famiglie, ha proseguito il vice sindaco di Besana.