Giro d’Italia: il 25 maggio il Quartier Tappa a Cesano Maderno

Il fascino di Palazzo Arese Borromeo e la capacità organizzativa dei Cesano Maderno hanno convinto la Carovana Rosa del Giro d’Italia: il 25 maggio la dimora secentesca ospiterà il Quartier Tappa della corsa ciclistica, nella giornata successiva all’arrivo di Milano.

L’appuntamento

Le sale affrescate di Palazzo Arese Borromeo, per la seconda edizione consecutiva, saranno sede delle postazioni dedicate ai giornalisti al seguito della corsa rosa e di tutti i membri dell’organizzazione del Giro d’Italia impegnati negli aspetti logistici e sportivi in vista dell’ultima settimana di gara.

La straordinaria bellezza di Palazzo e il prestigio del suo patrimonio storico-architettonico tornano protagonisti sulla scena internazionale grazie al successo registrato durante il passaggio del Giro d’Italia, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, dando seguito alla positiva esperienza dello scorso anno quando, in occasione della Tappa Morbegno-Cesano Maderno, la nostra città registrò l’affluenza di migliaia di appassionati e di oltre 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo.

L’appuntamento è per il prossimo 25 maggio 2026 quando RCS sarà anche presente in piazza Esedra con il suo special-track organizzativo ed altre attività di promozione del Giro d’Italia.

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