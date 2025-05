Giù le campane per la manutenzione straordinaria

A Oreno di Vimercate è in corso la rimozione delle otto campane della chiesa di San Michele Arcangelo, che necessitano di una manutenzione straordinaria. Impegnati diversi addetti con autogru e autocarri.

Giù le campane per una manutenzione straordinaria

Questa mattina, mercoledì 7 maggio, in tanti con il naso all'insù attorno alla chiesa di Oreno per le operazioni di smontaggio e rimozione delle otto campane. Si tratta di sette campane piccole e una molto grande. Presente a seguire le operazioni anche Don Eugenio Calabresi, responsabile della parrocchia di Oreno.

Il progetto

Il progetto di manutenzione, in generale, riguarda sia le campane con la loro cella che il campanile. La spesa complessiva stimata è di poco inferiore ai 400mila euro e comprende sia la riqualificazione della torre campanaria che la riqualificazione delle campane.

In particolare, l'intervento sulla campana più grande (diametro di 178 centimetri) si preannuncia impegnativo: il manufatto andrà addirittura in Austria, a Innsbruck, dove uno specialista dovrà intervenire per riparare una fessura, per un costo di circa 9.500 euro. Le altre campane invece andranno in Veneto e il costo per la manutenzione di ognuna di esse è di circa 5mila euro.

Una quota importante dei 400mila euro necessari per la manutenzione complessiva, verrà destinata alla sistemazione della cella campanaria e della torre, in particolare del rivestimento, che dovrà essere rifatto, per scongiurare il distacco dell’intonaco e di parti di muratura.