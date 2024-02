Giulia, la "Spice Girl" di Caponago che incendia il palco della televisione

Una «Spice Girl»... a Caponago. Grandissima soddisfazione per la giovane Giulia Penza, ballerina di 26 residente in paese, che la scorsa settimana ha letteralmente incendiato il palco del programma "Tali e Quali" (in onda su Rai1, ndr) con un’esibizione straordinaria.

La "Spice Girl" di Caponago

Il tutto vestendo i panni di una delle "Spice Girls", appunto, l’iconica band al femminile che ha segnato un’intera generazione negli anni ‘90:

"Ho iniziato a ballare quando avevo solo tre anni – ha raccontato – Ho cominciato le prime lezioni di danza al Progetto Danza e Fitness di Cavenago, ed è stato amore a prima vista. Pensare che ora insegno danza nella stessa scuola in cui sono cresciuta come ballerina è incredibile".

L'inizio in salita

Non solo la danza, ma anche il canto. Una dote che Giulia ha riconosciuto fin dall’inizio, ma che purtroppo, in principio a causa di problemi di salute non ha potuto esprimerla al massimo delle proprie potenzialità:

"Iniziai a prendere le prime lezioni di canto a dodici anni, ma ho smesso subito perché scoprii di avere dei noduli che mi impedivano di dare il massimo – ha proseguito – Così, lasciai perdere, anche perché tra le mille lezioni di danza e la scuola non riuscivo a stare dietro anche al canto".

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 6 FEBBRAIO 2024