Giussanese in gara al programma tv «Don't Forget the Lyrics»

Alessandra Mesiano di Giussano è stata tra i concorrenti del programma sul canale 9, «Don't Forget the Lyrics», un'esperienza per la giovane residente in città davvero divertente e indimenticabile.

Grande passione per la musica

Fa l'estetista, ma la sua grande passione è la musica: Alessandra Mesiano, 29 anni, venerdì sera è stata protagonista della puntata della trasmissione Tv, in onda sul 9, «Don't Forget the Lyrics».Il programma musicale condotto da Gabriele Corsi è un divertente format che ha come obiettivo finale quello di indovinare le parole e i testi delle canzoni.

L'iscrizione per gioco

Alessandra che vive in città, ma lavora in un centro estetico a Lugano, si è presentata per la sfida con gli altri concorrenti cantando e ballando, cosa che ama fare da sempre. E’ arrivata alla trasmissione, per gioco, spinta dai suoi familiari.

«Guardo sempre la trasmissione insieme alla mia famiglia, e ci divertiamo sempre a d indovinare le canzoni - ci ha raccontato - la passione per la musica arriva dalla mia mamma, che canta sempre e ovunque ed è stata lei a spingermi a partecipare. Ho quindi mandato la mia candidatura per il gioco e a inizio luglio sono stata contattata. Qualche settimana dopo, il 17 luglio sono poi andata a Roma per registrare la puntata che è andata in onda venerdì sera».

Esperienza divertente