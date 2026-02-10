Giussano invia quattro agenti di Polizia locale di «scorta» alle Olimpiadi

Ci sono anche quattro agenti della Polizia locale di Giussano, in ausilio ai colleghi di Livigno, impegnati nella gestione delle Olimpiadi Milano -Cortina. Da Giussano sono partiti anche 5 volontari della Protezione civile.

Trasferta a Livigno

Quattro agenti di Polizia locale, di cui un ufficiale, in trasferta a Livigno, per supportare i «colleghi» del posto impegnati a garantire la sicurezza stradale e viabilistica ai tanti tifosi che stanno arrivando sulle piste per seguire le Olimpiadi invernali. Gli agenti si sono offerti volontariamente, ben consapevoli di poter dare il proprio contributo partecipando ad un evento storico.

Gli agenti coinvolti

Matteo Pontiggia e Antonio Giannella sono già partiti il 9 febbraio e resteranno a fare servizio in montagna, fino al 15 febbraio.

Subito dopo toccherà agli altri due colleghi, l’ufficiale Tiziano Crippa (che è stato già tedoforo nel 2006 e ci teneva particolarmente ad essere presente) e l’agente Gianluca Papasodaro che si fermeranno fino alla fine delle gare, il 22 febbraio.

Una «staffetta» concordata che consentirà al «team» giussanese di vivere un’esperienza davvero unica e molto speciale.

Il sindaco

«L’Amministrazione ha risposto ad una richiesta da parte del Comune di Sondrio: i quattro agenti si sono offerti spontaneamente e affiancheranno per tutto il periodo dei Giochi invernali i colleghi di Livigno per i servizi di viabilità, pattugliamento, ausilio alla popolazione – ha spiegato il sindaco Marco Citterio – La trasferta è finanziata dalla Regione; a loro disposizione anche un adeguato vestiario adatto alle rigide temperature di montagna. Per tutti e quattro sarà un’esperienza importante, che li porterà a lavorare in un contesto diverso a fianco a colleghi provenienti da tutta la Regione».

Partiti anche 5 volontari di Protezione civile

Insieme ai 4 agenti del comando di piazzale Moro, partiranno da Giussano, anche alcuni volontari della Protezione civile: 5 nello specifico. Attilio Brignola, responsabile del gruppo sarà in servizio a Somoco, per il «controllo territoriale volontari», mentre gli altri quattro giussanesi della sua squadra: Moreno Zamprogno, Ester Amati, Sabrina Colombo e Sara Locatelli saranno a Tirano, per il servizio d’ordine.

La squadra partirà il 19 febbraio e rientrerà il 22; si fermerà invece un giorno in più Brignola.