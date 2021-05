Giussano, nuovi giochi e aree verdi all’asilo Aliprandi

In arrivo spazi più attrezzati per i bambini della materna

Interventi di ampliamento e manutenzione

Lavori in corso alla scuola materna Aliprandi: è già pronto il nuovo giardino e a breve sarà ultimata anche l’area giochi per i bambini.

«Abbiamo provveduto al rifacimento del prato dell’asilo che a breve sarà utilizzabile dai bambini. In progetto per il mese di giugno con termine lavori in luglio, ci sarà anche il rifacimento totale dell’area giochi con il posizionamento di 170 mq di pavimentazione antitrauma e la sostituzione di tutti i giochi fissi in legno in dotazione alla scuola» ha spiegato il presidente della Fondazione Aliprandi, Luigi Ghidoni.

Ristori e rimborsi

La fondazione, causa pandemia, ha provveduto a ristori e rimborsi per assenze e chiusure temporanee negli anni 2020/21, che si sono rivelati pari e in alcuni casi anche superiori ad altre realtà simili nel comprensorio brianzolo.

«Questo ha comportato un impegno finanziario abbastanza gravoso, che la fondazione ha comunque sostenuto nell’ottica di un servizio di attenzione e cura nei confronti delle famiglie, già abbastanza provate in questo periodo – ha sottolineato Ghidoni.