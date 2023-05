Giussano "rispetta i ciclisti": arrivano 5 cartelli in città

Il Comune di Giussano ha aderito all'iniziativa "Io rispetto i ciclisti": la segnaletica sarà posizionata sabato 13 maggio, in diverse zone della città.

Cartelli a "tutela" dei ciclisti

Cartelli per ricordare agli automobilisti che nelle strade della città circolano ciclisti e bisogna procedere con attenzione mantenendo le distanze previste dal codice della strada; il Comune aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la sicurezza sulla strada ideata dall’associazione «Io rispetto il ciclista».

Cinque le vie dove saranno posizionati

Sabato 13 maggio, alle 9, alla presenza dei promotori dell’associazione, verranno ufficialmente inaugurati i cinque pannelli posizionati sul territorio per ricordare agli automobilisti l’importanza di effettuare un sorpasso ad un minimo di un metro e mezzo di distanza rispetto al ciclista. I cartelli di avviso lungo le strade si troveranno in via viganò, via IV Novembre, via Cavour, via Catalani e via Alberto da Giussano, cinque direttrici abitualmente utilizzate dagli amanti delle due ruote che da Giussano si dirigono poi verso i Laghi e le montagne del lecchese o del comasco.

Il territorio di Giussano è stato scelto per questa campagna proprio per la sua collocazione a confine con altre province e per l’itinerario di attraversamento, specialmente nella stagione primavera-estate, di gruppi amatoriali ed associazioni sportive di ciclisti diretti verso le province di Lecco e Como.

Più sicurezza sulle strade

L’iniziativa vuole soprattutto migliorare la sicurezza e il livello di convivenza tra utenti della strada differenti puntando anche su questi cartelli che d’ora in poi si troveranno anche in città. A questo proposito, sono state invitate a partecipare all’inaugurazione anche le associazioni sportive ciclistiche «Giovani giussanesi» e «Salvarani».