Giussano saluta Roberto Villa, uomo di fede e impegno

Cordoglio in città per la scomparsa dello storico artigiano imprenditore che insieme ai fratelli ha guidato la BTT tranciati, attività di famiglia a Birone.

Il suo impegno in parrocchia

E' stato un uomo di grande fede e impegno sociale, grande appassionato di sport, ma anche storico imprenditore e artigiano del legno, Roberto Villa, 82 anni. Insieme ai fratelli, fino al 2005, ha guidato la BTT Tranciati di Birone, ora chiusa. Il giussanese, conosciuto in tutta la città, si è spento pochi giorni fa, con grande cordoglio da parte di tanti concittadini. Molto attivo in parrocchia: faceva il ministro per l’Eucaristia, il lettore, il cantore, il chierichetto adulto, si occupava del servizio d’ordine nelle celebrazioni più solenni e nelle processioni. Guidava anche i rosari e portava la Comunione agli ammalati.

La passione per lo sport

Villa era stato anche tra i fondatori dell'atletica Vis Nova, di cui è stato il primo presidente nel 1969. Amava molto anche la montagna: è stato uno dei soci storici del Cai Giussano. Era iscritto dal 1968 e ha partecipato a tante escursioni e importanti scalate in vetta.

Attivo nel sociale

Il giussanese si è speso molto anche in ambito sociale: ha fatto parte del gruppo AVO, per 25 anni, dal 1997; era uno dei volontari che operano a Residenza Amica, dove era solito trascorrere molto tempo facendo di tutto. Stimato da molti, in tanti lo scorso mercoledì, hanno voluto partecipare al funerale in basilica, unendosi al lutto della famiglia.