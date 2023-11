Giussano, vietato bere alcolici nelle aree pubbliche

Novità nel regolamento di Polizia urbana del comune di Giussano: non si potranno più consumare alcolici dalle 18 alle 6 in parchi, piazze e per strada.

Stop all'alcol

Vietato consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche dalle 18 alle 6 del mattino. E’ questo il punto più importante introdotto nel nuovo regolamento della Polizia urbana. Il Consiglio comunale ha approvato le modifiche con l’obiettivo di incrementare il decoro in città e, in modo particolare, nei luoghi a più alta aggregazione.

Divieto dalle 18 alle 6 del mattino

La principale novità riguarda proprio le modalità di consumo di alcol negli spazi pubblici: dalle 18 in poi non si potrà bere alcolici, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi recipiente, quindi nè in bottiglia, nè in lattina, nè in plastica. Faranno eccezione le aree attigue ad attività commerciali provviste di autorizzazione, ma non sarà consentito trasportare bevande alcoliche già aperte in strade, piazze, parchi, giardini o comunque all’esterno dell’area autorizzata.

La decisione del sindaco e dell'assessore

«E’ un provvedimento che ha l’obiettivo di rendere più sicuri, ma anche più puliti, gli spazi più frequentati della nostra città – hanno sottolineato l’ assessore con delega alla Sicurezza Paola Ceppi e il sindaco Marco Citterio – Attraverso questa misura, intendiamo porre un freno a fenomeni di disturbo della quiete pubblica che arrecano disagi ai residenti. Non è solo questione di sicurezza, ma anche di cura del territorio. Purtroppo al consumo di bevande alcoliche che oggi avviene nei parchi e nelle piazze fa seguito un abbandono indiscriminato di bottiglie, lattine e rifiuti, che possono costituire un pericolo per i cittadini oltre a rappresentare un disturbo del decoro e un costo per la collettività, in quanto richiedono servizi specifici di pulizia».

Vietata anche la somministrazione in contenitori di vetro

Un’ulteriore restrizione, prevista nel Regolamento di Polizia, riguarda gli eventi aperti alla cittadinanza: durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche: è vietata la somministrazione di bevande in contenitori di vetro. Una scelta che va a tutela della cittadinanza, hanno spiegato assessore e sindaco, incrementando così il livello di ordine e sicurezza pubblica in concomitanza con eventi ad alta affluenza di persone.

Sanzioni fino a 150 euro per i trasgressori

E per chi non rispetta il divieto arriveranno, sanzioni amministrative: multe da 25 e 150 euro.