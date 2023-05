Gli agenti della Polizia locale fermano... una tartaruga

L’hanno "sorpresa" gli agenti della Polizia locale di Agrate Brianza mente attraversava la strada.

La tartaruga "fermata" mentre attraversava la strada

Un "fermo" alquanto singolare quello fatto giovedì scorso, 4 maggio, dagli agenti allertati da alcune persone della presenza di una grossa tartaruga in mezzo alla strada, in via Battisti, davanti alle scuole medie di Agrate, all’altezza dell’intersezione con via madre Panzeri.

Accudita in Comando per due giorni

Dopo averla presa in consegna, non senza fatica trattandosi di un esemplare mordace, l’hanno trasferita in Municipio, nella sede del comando, dove l’hanno tenuta due giorni, alimentandola e prendendosene cura.

Sono servite 48 ore per trovare un ente disposto a prenderla in consegna. Trattandosi infatti di un esemplare carnivoro, la convivenza con altri animali è molto complicata. La ricerca è terminata ieri, sabato 6 maggio, quando la tartaruga è stata consegnata alle Guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane, specializzate nella custodia di questi animali.