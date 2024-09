Gli agenti della Polizia locale salvano "Ghiru", un piccolissimo cucciolo di ghiro

Chi l'ha detto che gli agenti della Polizia locale debbano occuparsi solamente di viabilità, sicurezza e di multe? Lo sanno bene gli agenti del comando di Arcore di via Corridoni, che ieri, domenica 8 settembre 2024, hanno salvato un piccolissimo e tenero cucciolo di Ghiro, prontamente ribattezzato "Ghiru". Il tenerissimo cucciolo si trovava nel Parco di Villa Borromeo ai piedi di un grande albero, tutto infreddolito e bisognoso si cure.

A raccontare il salvataggio dell'animale è stato l'agente Salvatore Gitto attraverso un post pubblicato su Facebook.

Il salvataggio di "Ghiru"

"Oggi (ieri, domenica 8 settembre 2024, ndr) mentre eravamo di servizio presso il parco di Villa Borromeo alcuni passanti hanno fatto notare ad alcuni volontari che questa innocente e piccola creatura si trovava ai piedi di un albero, invisibile ai passanti e con molta probabilità molto visibile ai predatori e alle avverse condizioni meteo. Così l'abbiamo adottato ed è iniziata subito una grande gara di solidarietà tra i presenti per reperire cibo e per assicurargli le prime cure del caso".

Ghiru portato in comando

Ghiru è stato prontamente accompagnato sulla volante della Polizia locale e trasferito in comando. "Gli abbiamo preparato un letto speciale con tante foglie, l'abbiamo asciugato e nutrito con una siringa - ha continuato Gitto - Subito dopo ha fatto il suo ingresso nel comando di via Corridoni per definire la sua posizione. Non ce la sentivamo di lasciarlo sotto l'acqua alle intemperie. Le più belle lezioni di umanità talvolta le riceviamo dagli animali. La Polizia locale è anche questo: aiutare i più deboli al servizio dei deboli e della comunità".