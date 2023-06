Una Bernareggio tricolore per celebrare i propri Alpini. Grande festa ieri, domenica mattina, per una doppia speciale occasione: l’inaugurazione del cippo commemorativo nel piazzale di Palazzo Solera Mantegazza e il taglio del nastro della nuova «Baita», la sede delle Penne Nere che da oggi prendono ufficialmente casa in via Caglio Viganò.

Gli Alpini di Bernareggio inaugurano il cippo e la loro nuova "Baita"

La giornata è iniziata con la messa in suffragio di tutti i volontari andati avanti, ma che nel corso del tempo hanno contribuito a scrivere pagine importanti nella storia della sezione cittadina. Poi il corteo guidato dalla banda, dalla chiesa parrocchiale al Centro civico di via Dante, dove il capogruppo Eugenio Sirtori ha svelato il monumento dedicato agli Alpini, ovvero la celebre montagna "spezzata", simbolo di tutti coloro che qui hanno sacrificato la vita per l’Italia.

Il monumento degli Alpini

Su di essa campeggia poi la scritta: "Onorare i morti aiutando i vivi". Più che un motto, una vera e propria chiamata al servizio per le Penne Nere, che da sempre in paese incarnano i valori dell’altruismo, del senso civico e dell’abnegazione:

"Inauguriamo oggi il cippo, segno visibile della presenza costante degli Alpini all’interno della comunità - le parole del capogruppo, visibilmente emozionato - Grazie a chi ha permesso di realizzare questo monumento di cui andiamo tutti molto fieri. E’ un luogo, quello messoci a disposizione, strategico e proiettato al futuro, poiché si trova molto vicino alle scuole. Fungerà dunque da richiamo per le nuove generazioni del ruolo che gli Alpini hanno ricoperto nella storia e che ancora ricoprono nella vita di tutti i giorni: esserci e operare dove serve, senza mai tirarsi indietro".

Taglio del nastro per la "Baita"

Poi, dopo la benedizione di don Gino Mariani, il battesimo della nuova "Baita" in via Caglio Viganò, riportata a nuova vita dopo oltre due anni di lavori, impegni e sacrifici:

"Ora è un luogo accogliente e ideale per riunire il gruppo e mantenere quella coesione e quella efficienza necessarie a intervenire prontamente dove occorre - ha ribadito Sirtori - Attualmente la sezione conta circa 100 iscritti, tra Alpini e amici e sono davvero molto orgoglioso del nostro gruppo. Quando tre anni fa abbiamo iniziato a parlare di questo progetto quasi non credevo che sarebbe stato possibile raggiungere l’obiettivo. Invece oggi devo ricredermi, perché ce l’abbiamo fatta. Grazie a ciascuno di voi: siamo una vera squadra. Viva gli Alpini e viva l’Italia".

"Valore aggiunto della nostra comunità"

Presenti alla cerimonia le rappresentanze di tutti i gruppi Alpini della sezione di Monza, anch’essa partecipe alla festa con il vicepresidente Diego Pellacini che ha voluto personalmente ringraziare le Penne Nere di Bernareggio per il prezioso lavoro svolto al servizio del territorio. A seguire le celebrazioni anche l’ormai ex comandante della Polizia locale, Maurizio Zorzetto, e i sindaci di Bernareggio e Sulbiate, Andrea Esposito e Carla Della Torre:

"Oggi affidiamo due luoghi del nostro paese alle cure degli Alpini e questa è la vera essenza di questa giornata - l’intervento del primo cittadino - Il cippo si rivolge ai nostri giovani, mentre la sede rappresenta uno spazio pubblico che torna a vivere e soprattutto un presidio che indica una presenza viva capace di creare un valore aggiunto alla nostra comunità. Non è stato facile: ci sono stati tanti ostacoli, ma quei momenti di difficoltà sono stati superati grazie a una preziosa collaborazione e a una forte sinergia. Grazie di cuore a tutti gli Alpini".