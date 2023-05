Gli Alpini di Concorezzo pronti a festeggiare il compleanno numero 30...+2. Il gruppo, infatti, è al 32esimo anno di attività, ma non ha potuto celebrare il 30esimo compleanno a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Questa mattina, giovedì 25 maggio 2023, il Municipio ha ospitato la conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma dal 2 all'11 giugno. Presenti, tra gli altri, il sindaco Mauro Capitanio, il capogruppo Lorenzo Nobile e il presidente della sezione di Monza Roberto Viganò. Il momento clou della kermesse è previsto per domenica 12 giugno, quando per le vie del paese si terrà il raduno sezionale.

Le iniziative in programma

Tante le iniziative in programma per il 32esimo anniversario della fondazione del gruppo concorezzese di Alpini. Il gruppo, guidato dall’alpino Lorenzo Nobile, attualmente conta 83 iscritti (41 Alpini e 42 Amici). Per quanto riguarda le iniziative in programma, si comincia il 2 giugno con l'inaugurazione in Villa Zoja della mostra "I nostri beati Alpini e Peana per il mulo". Martedì 6 giugno, sempre in Villa Zoja, spazio alla conferenza di Bepi Magrin dal titolo "Capitano dei ghiacci". Venerdì e sabato doppio appuntamento nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano: venerdì sera concerto dello Chalet di Arcore dedicato alla storia degli Alpini, quindi sabato alle 18.30 la celebrazione della Messa. Domenica 11, come detto, l'appuntamento clou con alle 10 la sfilata per le vie del paese accompagnati dalla fanfara di Asso dei gruppi Alpini della sezione di Monza.

Il saluto del sindaco Mauro Capitanio

Nel corso della conferenza il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha ringraziato gli Alpini per il grande impegno profuso nel corso degli anni e sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto.

"Il gruppo degli Alpini per tutta Concorezzo, rappresenta da ormai 32 anni una presenza preziosa e fondamentale nel mondo del volontariato e della vita civile - ha commentato il primo cittadino - Le Penne nere sono state per tutti noi una presenza rassicurante in tante situazioni delicate come, solo per fare due esempi, la pandemia e la tromba d’aria del 2001. I volontari hanno sempre risposto con impegno e vero senso civico alle richieste dalla nostra città, prendendo per mano i più fragili e facendosi carico di interventi anche impegnativi e delicati. A tutti gli alpini va quindi il grazie da parte della cittadinanza. Questo anniversario arriva a poche settimane dalla scomparsa di Giorgio Terzoli, ultimo dei fondatori del gruppo concorezzese, che come dicono i nostri alpini, ”è andato avanti”. Un particolare e commosso ricordo va a lui per quanto fatto, con il sorriso, per la nostra città".

La storia del gruppo concorezzese

Il gruppo Alpini di Concorezzo è nato ufficialmente il 29 settembre 1991. I fondatori furono Eugenio Brambilla, Angelo Ronchi, Osvaldo Penati e Giorgio Terzoli, ormai tutti "andati avanti". Il gruppo si è subito fatto parte attiva per interventi a servizio della cittadinanza ripulendo molte aree abbandonate in particolare il parchetto di via 25 aprile e il parco 5° Alpini dove è ubicato il monumento dei caduti. Non solo. Di fondamentale importanza per la città, l’intervento degli alpini per la gestione dei danni provocati dalla tromba d’aria del 2001 e i quotidiani aiuti nel periodo covid con, solo per fare qualche esempio, la consegna della spesa e dei medicinali a domicilio per anziani e persone fragili. Fra le tante iniziative portare avanti in questi anni in città, il dono del monumento dedicato a don Gnocchi alla scuola a lui dedicata. Il gruppo degli Alpini nel corso della sua storia ha effettuato interventi anche oltre i confini di Concorezzo, ad esempio aiutando la protezione civile Alpina durante l'alluvione del Piemonte del 1994. Tra le iniziative organizzate periodicamente per la cittadinanza, le feste all'interno di “Concorezzo d’Estate”, gite, manifestazioni natalizie e iniziative per gli ospiti della RSA di Villa Teruzzi. Negli ultimi anni gli Alpini organizzano anche un torneo di bocce sezionale alla bocciofila di via Verdi dedicato a Eugenio Brambilla riservato agli Alpini. Oggi il gruppo conta 83 iscritti di cui 41 Alpini e 42 Amici.

"Il gruppo Alpini di Concorezzo nasce su la spinta dell'ex sindaco Lino Brambilla che sentiva il bisogno di avere gli Alpini in paese e, parlando con Eugenio Brambilla, Angelo Ronchi, Osvaldo Penati e Giorgio Terzoli, fece sì che ebbe inizio questa bellissima storia del Gruppo Alpini Concorezzo - ha spiegato il capogruppo Lorenzo Nobile - Trentadue anni sono passati in un attimo e vogliamo festeggiarlo nel migliore dei modi con un raduno sezionale, per il quale ringrazio il presidente e il consiglio sezionale per aver accettato la nostra candidatura. Il simbolo di questo raduno è il 30+2 per non dimenticare quello che abbiamo passato e forse superato. Chiedo a tutti gli Alpini che abitano a Concorezzo di prendere il proprio cappello e di unirsi a noi domenica 11 giugno per festeggiare questo nostro anniversario con la sfilata per le vie del paese".

La "stecca" passerà a Cornate d'Adda

Presente alla mattinata anche il presidente della sezione di Monza Roberto Viganò. Quest'ultimo ha sottolineato la grande operatività della sezione di Monza e annunciato che il prossimo raduno sezione si terrà a Cornate d'Adda nel 2024. La stecca verrà quindi "ceduta" da Concorezzo al capogruppo cornatese Franco Gelmi e al sindaco Giuseppe Felice Colombo.