Gli Alpini donano mille euro alla scuola

«Grazie per la vostra offerta generosa, veramente un bel pensiero». Il Gruppo Alpini di Macherio ha donato mille euro all’istituto comprensivo «Rodari» di Macherio.

La donazione degli Alpini

La consegna ufficiale è presso la direzione didattica, alla presenza della preside Veruska Pellegrini, del vicepreside Gianluca Caliò e della madrina degli Alpini, Alma Casati. «La consegna del contributo al plesso scolastico è avvenuto in occasione della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, che ricorre il 26 gennaio - spiega il capogruppo delle Penne Nere, Fulvio Mosca - Si tratta di un contributo di 1000 euro per l'acquisto di materiale didattico. Tale gesto è stato reso possibile grazie alla generosità che i nostri concittadini ci dimostrano durante le nostre iniziative come l’offerta delle stelle alpine, delle uova di Pasqua, delle caldarroste e dei panettoni, effettuate durante l'anno».

Un obbligo morale

«Noi Alpini sentiamo profondamente l'obbligo morale di operare una solidarietà concreta e questa donazione ne è l'ennesima prova - prosegue il capogruppo delle Penne Nere - Vogliamo ringraziare la direzione didattica, nella persona della dirigente scolastica Veruska Pellegrini, per la disponibilità dimostrata». In serata si è svolta un’altra cerimonia: davanti al monumento dedicato alle Penne Nere, si sono riuniti i gruppi Alpini di Vedano, Biassono, Macherio e Sovico, con i rappresentanti delle rispettive Amministrazioni comunali, oltre al presidente sezionale Roberto Viganò e al consigliere Luca Germani, per celebrare la giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 30 gennaio 2024.