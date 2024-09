Gli Alpini hanno un nuovo capogruppo

Carlo Casiraghi è il nuovo capogruppo degli Alpini di Macherio. Subentra a Fulvio Mosca, che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali e di salute.

Un nuovo capogruppo per gli Alpini

Il passaggio di consegne c'è stato durante l'assemblea per il rinnovo del Consiglio direttivo delle Penne Nere. "Il mio predecessore Fulvio Mosca nei suoi due mandati ha tracciato la strada da percorrere - ha sottolineato il neo capogruppo Carlo Casiraghi - Il mio obbiettivo è quello di seguire questa strada, garantire coesione e unità del gruppo, continuare nelle attività benefiche di raccolta fondi che annualmente effettuiamo per poi devolvere il ricavato in beneficenza».

Gli obiettivi futuri

Tra gli obiettivi futuri, «vorrei, se possibile, allargare il gruppo contattando i cosiddetti Alpini dormienti per chiedere loro di unirsi al gruppo e anche dare la possibilità di iscriversi a coloro che amano gli Alpini pur non avendo svolto il servizio militare nel nostro Corpo in qualità di amici degli Alpini. Un sogno sarebbe vedere ragazzi di Macherio partecipare ai campi estivi che la sezione organizza annualmente» ha spiegato Carlo Casiraghi.

Il nuovo Consiglio direttivo

I consiglieri eletti durante il rinnovo del Consiglio direttivo sono: Roberto Cassamagnago, Maurizio Gatti, Fulvio Aldo Mosca, Stefano Sbravati, Antonio Taddei, Giuseppe Vertemati e Renato Meroni. In autunno le Penne Nere saranno impegnate nelle tradizionali castagnate benefiche.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 17 settembre 2024.