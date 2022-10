Gli Alpini hanno una nuova madrina

Alma Casati è la nuova madrina del Gruppo Alpini Macherio.

Alma madrina degli Alpini

Le Penne Nere con il capogruppo Fulvio Aldo Mosca si sono ritrovate venerdì sera in sede per un momento conviviale con Alma, figura di spicco nell’associazionismo locale. La madrina è infatti promotrice della giornata della Merlettaia brianzola e responsabile della scuola di merletto «La Crisalide». Un'antica arte che continua a mantenersi in vita grazie all'impegno e alla passione delle allieve della scuola di merletto, che ogni anno organizza la «Giornata della merlettaia brianzola» con l’obiettivo di far incontrare tante merlettaie, per consolidare esperienze vecchie e nuove mantenendo viva l'arte dell'uso del tombolo e dei fuselli.

Il capogruppo Mosca

«Quella di nominare Alma madrina di noi Alpini è stata una decisione presa dal Consiglio dopo che è mancata Cecilia Silva, che per tanti anni è stata la madrina del nostro Gruppo e che ricordiamo sempre - spiega il capogruppo - Solitamente per il ruolo di madrina cerchiamo personaggi di riferimento per la comunità, persone di spicco nel campo dell’associazionismo. Il nome di Alma ha raccolto l’unanimità dei consensi e siamo contenti che abbia accettato questo incarico che siamo sicuri, porterà a interagire con le altre associazioni. Per noi rappresenta anche un legame affettivo e un tocco di femminilità al nostro Gruppo. A lei chiediamo di essere rappresentati durante le nostre manifestazioni». A proposito di eventi, il Gruppo Alpini di Macherio invita la cittadinanza alle tradizionali «castagnate» che si terranno sabato 15 e 22 ottobre, dalle 9 alle 19, lungo la strada provinciale (angolo via Fratelli Cervi).

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 11 ottobre 2022.