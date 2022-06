Gli Alpini omaggiano l'ex parroco don Carlo Consonni

Il Gruppo Alpini Biassono ha omaggiato la figura di don Carlo Consonni, che fu cappellano e capitano di artiglieria da montagna durante la prima guerra mondiale e poi parroco del paese dal 1935 al 1951.

Don Carlo Consonni

Gli Alpini si sono poi dati appuntamento per l’ammassamento (come si dice nel gergo degli Alpini) davanti la chiesetta della Brughiera (in piazza don Consonni). Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, l’onore ai caduti e l’omaggio alla tomba di don Carlo Consonni. Dalla Brughiera il gruppo si è poi spostato verso la chiesa parrocchiale di San Martino per partecipare alla Messa solenne, celebrata in ricordo di don Consonni e degli Alpini caduti. Le celebrazioni per l’anniversario di costituzione delle truppe alpine proseguirà con un’uscita, in programma domenica 3 luglio, ai Piani di Artavaggio, in provincia di Lecco. Da qui il gruppo partirà verso il monte Sodadura, per partecipare al progetto «150 cime» proposto dall’associazione Alpini. Per informazioni e iscrizioni 333-7330577.

Il Gruppo Alpini Biassono

Il Gruppo Alpini di Biassono si è costituito nel 2014. Da tempo si era percepito in paese il desiderio, sotto l’ impulso dell’alpino biassonese Cornelio Saini e dell'allora vice sindaco, Luciano Casiraghi, oggi borgomastro, di creare un gruppo Alpini in paese, con la finalità di unire persone che siano disponibili a partecipare a iniziative sportive, culturali e sociali sul territorio. La costituzione ufficiale è stata nel giugno del 2014 alla presenza di venticinque gruppi della Brianza con i vessilli della sezione di Monza e Milano, che si sono riuniti al santuario della Brughiera per festeggiare la neonata formazione.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 28 giugno 2022.